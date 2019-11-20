切实保障适龄儿童受教育权

“不忘初心 牢记使命”主题教育进行时

抓好控辍保学、实现义务教育有保障，是拔掉穷根、阻断贫困代际传递的重要途径。全国各地各部门开展控辍保学行动，持续提高义务教育普及和巩固水平，努力办好公平而有质量的教育。

近年来，我国义务教育普及和巩固水平持续提高，2018年小学学龄儿童净入学率达99.95％，初中学生毛入学率达100.9％，九年义务教育巩固率94.2％，相关指标已达到世界高收入国家平均水平。

然而，受办学条件、地理环境和思想观念等因素影响，我国一些地区特别是老少边穷岛地区仍不同程度存在辍学现象。

按照党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，针对这一问题，教育部将控辍保学作为专项整治漠视侵害群众利益问题工作的重中之重，进一步完善政策措施，健全精准控辍长效机制，全力做好劝返保学工作。

为压实责任，教育部专门召开全国控辍保学暨农村学校建设工作现场推进会，并与13个省份签订《打赢教育脱贫攻坚战合作备忘录》。各地层层压实工作责任，健全联控联保工作机制，全国95%的县“一县一案”出台了控辍保学工作方案。

教育部2019年制定出台《关于打赢脱贫攻坚战进一步做好农村义务教育有关工作的通知》《关于解决建档立卡贫困家庭适龄子女义务教育有保障突出问题的工作方案》等，明确了控辍保学的具体措施。指导地方查处替代义务教育的非法培训机构，安排218名义务教育适龄儿童返校就读。

为摸清辍学学生底数，教育部进一步完善了中小学生学籍系统与国家人口基础信息库等相关数据库的比对机制，并组织各地开展了三次全国集中摸排核实，进一步摸清了辍学学生底数。为提高摸排效率和精准度，教育部还建立了控辍保学工作台账在线管理平台，精确记录每个辍学学生的详细信息，并进行实时更新和销号管理。各地也采取了多种举措，进行摸排登记。青海省发动3万余名干部，逐人逐户深入居民家庭、牧民帐篷、寺庙做好辍学学生摸排登记和劝返工作；甘肃省专门开发了控辍保学App，组织各学校每天清点在校人数，实现摸排常态化。

在摸清底数的基础上，各地创新劝返方式，针对学生辍学原因，因地、因家、因人施策，采取精准化帮扶措施，切实做好劝返复学工作。在西藏，辍学返校学生能够从包吃、包住、包学习费用的政策受益。在云南等地，形成了“宣传教育、责令整改、行政处罚、强制执行或提起诉讼”的依法控辍四步法，依法审理了多起控辍保学提起诉讼的案件，取得良好社会效果。

劝回来，还需要稳得住。为了让学生安心上学，教育部会同相关部门不断提升农村教育水平，为广大农村适龄儿童接受良好义务教育创造条件：

——通过教育教学方式改革创新，运用“互联网+教育”免费为农村学校提供优质学习资源，打造乡村温馨校园，加强教师队伍建设，提高农村教育质量。

——启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中央财政每年投入近300亿元，重点加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，增强农村学校吸引力。

——严格乡村小规模学校撤并程序，防止因上学远而导致辍学。

——指导各地对劝返复学的学生进行分类安置，落实桌椅板凳，满足就餐、住宿、交通需求，解决好吃住行问题；加强心理辅导和真情关爱，建立师生结对帮扶制度，解决好心理适应和融入校园问题；健全学习帮扶制度，合理安排教育教学内容或单独编班补课，解决好学习困难问题；加强普职教育融合，帮助就业意愿较强学生掌握一定的职业技能；“一人一案”制定方案，通过随班就读、送教上门等方式，解决好残疾儿童就学问题。

统计数据显示，全国控辍保学工作取得积极进展，自“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数已经由2019年5月底的29万减少至6.5万，其中建档立卡贫困家庭学生人数由15万减少至2.7万，为2020年全面实现“义务教育有保障”目标奠定坚实基础。

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)