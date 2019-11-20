中国生涯教育2019年学术研讨会举办 整合生涯资源 促进学生发展

中国生涯教育2019年学术研讨会暨中国教育发展战略学会生涯教育专业委员会年会于11月16日-17日举行。本次研讨会聚焦“整合生涯资源，促进学生发展”，探讨如何将生涯教育融入学校教育、家庭教育与社会教育中，为培养青少年的家国情怀、创新能力与核心素养奠定坚实的基础。

会议现场 主办方/供图

中国教育发展战略学会生涯教育专业委员会秘书长朱红介绍说，科学有效的生涯教育，让学生不再是教室里孤独的学习机器，能够让学生投入到真实、广阔的世界中，在了解自我、了解社会的过程中思考、定位、规划、调整、明晰自己的人生意义和方向，成为一个有个性和社会性全面发展的人，这是实现 2035 中国教育现代化宏观战略目标的微观基础。

中国教育发展战略学会生涯教育专业委员会学术委员会主任叶之红表示， 本次研讨会集中展示了全国各类学校推进生涯教育创新实践的最新进展及研究成果，标志着中国生涯教育经过十多年不懈探索的孕育阶段正在破土而出，但同时也面临着许多新情况、新课题、新要求。如何引导学生去探索、感受、体验和认知职业精神，如何能唤起学生的职业兴趣、职业理想、 职业向往及职业准备，还需要通过研讨会进一步深入思考。叶之红说，学校教育催生新的教育业态，推动着生涯教育的课程设计及教育实践，不断提升自身的科学性、创新性及有效性，为此学习、总结、交流、分享具有特别重要的意义。

“生涯教育是教育回归本源的需求，是对当前教育改革的积极回应，也是学生发展的必然要求，基础教育最根本的目标是促进学生的生命成长和发展。”在题为“高中改革和生涯教育”的主题报告中，教育部教育发展研究中心副主任汪明表示，生涯教育不只确定某一个职业目标，不能窄化为做一个选择，确定一个方向，而是要培养学生的应变能力和适应能力，更好地应对人生长远发展的要求和变化。生涯教育教师也绝不是预言家，而只是在生涯道路上帮助孩子向内认识自己，向外了解世界，给每个孩子点一盏心灯。

活动期间，还开展了 " 生涯教育名校长论坛 "" 生涯教育活动设计 "" 生涯教育教学探索和模式 "" 生涯咨询 " 以及 " 生涯教育的学科融合 "5 个分论坛，3 节公开课和 1 个工作坊同时进行。

在大会闭幕式环节，进行了中国教育发展战略学会生涯教育专业委员会 " 全国生涯教育实验学校 " 的授牌仪式，生涯教育专业委员会将以 20 所全国实验学校为起点，开展面向全国的高中阶段生涯教育现状问卷调研工作，以实现对我国生涯教育发展的有力把握，并进一步整合资源，实现生涯教育的有根有据的良性规划与发展。

据介绍，本次活动由中国教育发展战略学会生涯教育专业委员会和北京大学教育经济研究所主办。全国28个省市的数百名专委会会员代表、深圳市宝安区全体中小学校长、生涯教师等千余人出席了会议。

(责编：郝孟佳、熊旭)