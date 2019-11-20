榜样力量激励青年勇担强国使命

近日，由中宣部、全国总工会、共青团中央、全国妇联联合主办的“我和我的祖国”学习贯彻党的十九届四中全会精神百姓宣讲团走进云南，先后在昆明市青少年宫、云南师范大学等单位举办大型宣讲报告会，1000余名云南各族青少年代表现场聆听，15万余名青年通过在线直播收看网上宣讲。

云南师范大学学生李旭在听报告时数次落泪，尤其是云南迪庆藏族自治州自然资源公安局刑事侦查支队政委顿珠培楚讲述的故事让他记忆深刻。

顿珠培楚曾任云南迪庆州德钦县公安局羊拉派出所所长。羊拉与西藏芒康县和四川巴塘县、得荣县的8个乡镇接壤，有4个行政村、52个村民小组，生活着1024户藏族同胞。羊拉派出所是云南藏区海拔最高、地域最偏远、气候最恶劣、环境最艰苦、维稳任务最重的公安基层派出所。

羊拉派出所成立初期，所里只有一名民警、一匹马，很长一段时间，出警办事就靠双腿和马匹。从最北端的登拉到最南端的南仁，骑马走一个来回需要10多天，步行要20天左右。

顿珠培楚记得，当时的派出所，只有一栋残破不堪的土木结构房子，一到雨天，屋外下大雨，屋里下小雨，民警睡觉的时候必须要在床上支起架子，铺上塑料布。每到冬季大雪封山，有半年时间吃不到蔬菜，糌粑吃多了上火，经常口腔溃疡。

在距羊拉乡7公里的一处海拔3200米的悬崖上，是羊拉派出所的检查站罗仁卡点。从这里出去有两条路，一条通西藏，一条通四川。由于地势狭窄，根本无法建造房屋，民警们只能在悬崖边搭建了一顶帐篷，用6根钢钉和32根皮筋固定。蓝色的帐篷就是民警生活工作的地方。“每年三四月，风特别大，帐篷摇摇晃晃，好像随时都可能被大风吹走。”顿珠培楚说。

如今，羊拉乡已经村村通了公路。但由于村组散落、山高路远，很多村子距离乡镇遥远。为此，派出所实行“24小时工作”，只要有群众来，不管几点，民警都“上班”，有时要忙到凌晨5点。为避免群众办事信息不全而来回折腾，民警们还主动翻山越岭，走村入户。数十年来，派出所的干警们靠双脚走遍了辖区1087平方公里的每个角落。经过多年的实践和不懈努力，羊拉派出所辖区内连续5年无刑事案件，行政案件年均仅两起，社会治安状态良好。

但是，为了百姓的幸福和安稳，民警们却常年不能与家人团聚。“妈妈说：‘爸爸不仅要保护我们的家，还要保护许多人的家。’爸爸，以后我长大也要和你一起保护大家”。这是顿珠培楚的儿子写给他的信中的一句话。每次读信，顿珠培楚都禁不住泪流满面。

“正是顿珠培楚这样为人民服务的好干部，让我更加深刻地感受到全党‘一切为人民’的情怀。”李旭说：“感谢这次宣讲带给我的感动，感谢这群优秀而可爱的人影响着我，希望我以后也能成为影响他人的那个‘他’。”

活动期间，宣讲团成员还以小分队的形式，分别深入共青团呈贡区委、中国铁建高新装备股份有限公司团委、云南民族中学团委等基层单位与团员青年开展面对面的宣讲交流活动。首都医科大学附属北京地坛医院红丝带之家办公室主任、护士长王克荣，专程前往昆明医科大学宣讲，她先后50多次到河南、云南、新疆等地的艾滋病高发区工作，为艾滋病防治工作所付出的努力，使她获得了南丁格尔奖等荣誉。她的大爱极大地感动和震撼着大学生。

“南丁格尔奖是对王老师几十年护理生涯的肯定，她兢兢业业的精神激励着祖国万千护士谨记初心使命，为祖国贡献自己的力量。”昆明医科大学护理学院学生杨倩蓉说。

短短两天，宣讲团的演讲引起了观众的强烈反响。宣讲报告会后，许多听众将宣讲团成员层层围住，请求签名留念。

铁建装备研究设计院研发工程师魏树魁被宣讲深深触动。他说，选择研发工程师这个职业，就应该像中国航天科技集团有限公司五院总体部、嫦娥四号着陆器总体主任设计师李飞一样，坚守“伟大的事业始于梦想、基于创新、成于实干”的信念，摒弃杂念，追逐梦想，绽放光辉。

云南师范大学教育学部团委书记、本科生政治辅导员赵德虎久久难忘宣讲团成员真挚朴实、感人肺腑的故事。“他们身上闪耀着党性的光辉，彰显着共产党员的初心和本色，展示了新时代青年的责任和担当。”赵德虎表示，作为一名高校基层团委书记，要积极向这些榜样学习，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，把学习教育焕发出的感动转化为实际行动，在平凡的岗位上书写不平凡的故事。

“党的十九届四中全会后，我们的各项工作又迈向了新的起点。”云南省餐饮与美食行业协会会长办秘书石永芝说，现场聆听宣讲，受到了爱国主义教育洗礼，激发了爱国之情，强化了爱国之志。中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的新途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

“青年要以时不我待的使命感和责任感去对待工作，加强学习，丰富内在，提升素质，保质保量完成好每一项工作。”石永芝说。

记者 张文凌

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