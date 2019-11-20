预防近视 不必迷信蓝光眼镜、护眼灯

“想预防近视，佩戴防蓝光眼镜，是没有必要的。”“18岁之前，要尽量把近视度数控制在600度以下”……在“世界学生日”到来之际，多位专家提醒，想预防近视、保护眼睛，除了让自己尽可能多的到户外置身于自然光环境之中，还需要用好的光源。另外，不必迷信无蓝光护眼灯。

江苏省人民医院眼科副主任医师、副教授范雯介绍，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中，6岁儿童、小学生、初中生、高中生近视率分别为14.5%、36%、71.6%、81%。“假如没有有效的政策干预，到2020年，我国近视患病人口有可能高达7亿人，患有高度近视的人就将达到5000万左右。”

范雯说，患近视有遗传、基因、环境的因素。亚洲人携带的近视基因先天性的比欧美人多。此外，户外活动时间也会影响人的视力。

2018年，教育部联合国家卫生健康委等有关部门研究制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。

那么应该如何保护眼睛，预防近视？东南大学显示技术研究中心主任张宇宁用“用好光”三个字建议。

首先，要用好的光源，“好的光源要求光源的光谱组成尽可能接近自然光、光随时间变化的波动幅度尽可能小、多用面光源少用点光源等。”

其次，要把光用好，这包括科学设计、专业施工、定期检测和实时维护，而且考虑电子器件的衰减特性，这类重要场所的光环境质量应该要有定期监测。“有不少学校，教室内学生桌面和黑板的照度不够，灯的排放、摆布也没有设计，但其实教室大小、朝向、层高、讲台和课桌的位置等参数都会影响灯的设计位置。家里的灯光设计也有讲究，例如书桌的光和家庭背景光的对比不能太强烈，家庭背景光可以多用暖光源。”

范雯建议，每天保证2小时以上的户外活动，近距离工作20分钟可抬头看远处20秒，缓解眼部疲劳。孩子18岁之前，尽量把近视度数控制在600度以下。因为600度以上就属于高度近视，有可能会引发一些严重的并发症。

对于目前市面上在售的“无蓝光无屏闪”护眼灯，张宇宁认为，这样的宣传语是有问题的。“无蓝光是没有必要的，蓝光是自然光不可或缺的重要组成部分。蓝光没有那么恐怖，不需要消除，主要是控制不要过量。有家长给孩子佩戴防蓝光眼镜，反而使得丰富多彩的视觉世界发生了失真，是没有必要的。”

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)