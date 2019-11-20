我国高被引论文和热点论文数量升至世界第二

本报北京11月19日电（记者 张茜）今天，中国科学技术信息研究所在京召开中国科技论文统计结果发布会，并发布2019中国卓越科技论文产出状况报告。报告从中国科研人员发表在国际和国内的卓越论文状况、高被引论文、热点论文等角度作出分析。报告显示，中国卓越论文产出增加，“科研产出向高质量转型”，我国高被引论文数量和热点论文数量均排在世界第二位，比上年度上升1位。

报告显示，2018年，中国卓越科技论文共计31.59万篇，比2017年增加12.4%，国际卓越论文占我国国际论文总数的36.4%。其中，临床医学、化学、生物学、电子、通讯与自动控制领域的卓越论文数量最多；上海交通大学、北京大学、浙江大学、清华大学是卓越论文高产机构。

报告显示，高被引论文指近十年间累计被引用次数进入各学科世界前1%的论文。2009-2019年中国高被引论文数为30755篇，比2008-2018年增加了23.9%，占到世界份额的20.0%。

报告显示，热点论文是近两年间发表的论文在最近两个月得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文，往往反映了最新的科学发现和研究动向，被认为是科学研究前沿的风向标。截至2019年9月统计的中国热点论文数为1056篇，占世界热点论文总数的32.6%。

报告还显示，2009-2019年10月，中国科技人员共发表国际论文260.64万篇，共被引用2845.23万次，论文数和被引用次数均排在世界第2位。但值得注意的是，在近十年间发表科技论文累计超过20万篇的22个国家（地区）中，中国的篇均被引用次数为10.92次，排在第16位，与世界平均水平的12.68次仍有一定差距。

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