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保护好“少年的你”，家庭氛围很重要

2019年11月20日08:45  来源：科技日报
 

最近热映的电影《少年的你》，引发了大众对校园欺凌这一社会话题的广泛讨论。一些曾遭受校园欺凌的网友纷纷留言了自己的受伤经历，令人不得不深思：我们要如何做才能守护好“少年的你”？

校园欺凌的成因非常复杂，它涉及社会、学校、家庭以及学生人格特质等。其中，家庭成因是最基础、最深刻的一环。中国教育科学研究院研究员储朝晖表示：“很大程度上，校园欺凌的原因在家庭。” 那么，什么样的家庭教育环境，易导致孩子成为欺凌者或受欺凌者呢？

警惕这三种教养方式，避免孩子成为欺凌者

宠溺型

采用宠溺型教养方式的家长，对孩子千依百顺，处处娇惯，做错事情不仅不批评，还纵容孩子的各种不良行为。这种教养方式容易让孩子形成绝对的自我中心，行事霸道，缺乏换位思考的共情能力。唯我独尊、缺乏共情的孩子，在与其他孩子交往的过程中，更容易表现出攻击行为，成为欺凌者。

心理学家米勒和艾森伯格在1988年的研究中，通过元分析发现，共情与攻击行为呈负相关。即共情能力越低，越容易出现攻击行为；共情能力越高，越能抑制攻击行为。如果一个人能对别人的痛苦感同身受，那么，他就能体会到攻击给他人带来的伤害，引发悲伤、内疚等情绪，从而能够控制攻击行为。

所以，为人父母，除了要爱孩子，还要教会他具有同理心和换位思考的共情能力。这么做，能让孩子学会控制攻击冲动，用合作的方式与他人友好相处。

放任型

放任型家庭，只看重孩子的物质需求，却对孩子心理、情感和品德发展不关心不上心。有的是父母不懂科学育儿知识，只关注物质忽视精神；有的是父母太忙没有时间照看孩子；有的是父母不在身边，隔代抚养缺乏正确教育。放任型家长通常对孩子是听之任之不加管束。

由于没有父母的正确引导，孩子不知如何控制自己的不良情绪和行为，不知道规则的边界所在，也没有合理的是非对错观，易被不良因素影响，成为校园欺凌者。

著名教育家苏霍姆林斯基说，父母是孩子的第一任老师。家长们要转变“孩子有学校教就行了”的错误观念，承担起教养责任，才能让孩子更健康发展。

专制型

专制型的家长独断专行，要求孩子无条件接受一切命令，不允许孩子说“不”，强调高压控制和绝对服从。这种教养方式培养的孩子，通常有两个极端：一个是胆小顺从忍气吞声，易成为受欺凌者；另一个是表面很乖，但内心叛逆、易被激怒、攻击性强，很可能发展为欺凌者。电影《少年的你》里，欺凌者魏莱冷血无情的眼神让观众不寒而栗。魏莱的父亲因为她复读一年没有跟她说话，是很典型的专制型家长，而母亲则是无原则包庇魏莱的犯错。一边专制，一边宠溺，在这样家庭中长大的孩子，更多表现出反社会的攻击行为。

还有一种使用暴力手段的专制型教养，更是在孩子心中播下了暴力的种子。很多欺凌他人的孩子，本身也有被父母暴力对待的经历。美国社会心理学家阿尔伯特·班杜拉提出的社会学习理论，强调通过观察和模仿，孩子就能学会攻击行为。《少年的你》另一个欺凌者罗婷，便是从家庭暴力的受害者变成校园欺凌者的典型。

怎样的教养方式，能保护孩子免受欺凌？

被欺凌的孩子多有这些相似的人格特质：怯懦胆小、自卑退缩、沉默少语、社交能力差等。孩子的性格特点，是在与父母的关系互动中形成的。前面我们说过专制型教养方式下的孩子，有可能发展成这种性格，此外，许多心理学研究表明，在关爱不足的单亲家庭中成长的孩子，也容易成为被欺凌者。

那么什么样的家庭教育方式，才能更好地守护孩子呢？答案是民主型的教养方式。民主型的父母尊重孩子的人格平等，创造温暖支持的家庭氛围，同时也适当引导和约束孩子的行为。这样利于培养孩子自信、勇敢、果断、善于与人交往、懂得保护自己的良好性格。

我们可以看到家庭教育对孩子的影响是巨大且深远的。不管是校园欺凌的实施者还是受害者，背后通常都有一个失职的家庭。以此为鉴，为人父母要转变陈旧的教育观念，改变错误的教育方式，给孩子足够的尊重、关爱、约束和引导，才能更好地守护“少年的你”。（作者系国家二级心理咨询师）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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