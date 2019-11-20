原标题：做纯粹的师范教育 一所师范院校培养师范生的三招好棋

近年来，部分师范大学扛着师范教育的大旗，培养的师范生却越来越少。这些师范类大学为了提升在各种榜单上的排名，纷纷向综合性大学靠拢，大幅削减师范生的招收数量。

但在江苏有这么一所学校，以师范为名，坚持做纯粹的师范教育，师范类专业占比53.13%，师范生占比72.55%。虽然学校排名不高，却走出了三招好棋，为江苏的基础教育培养了大量实用型教师，这所学校是江苏第二师范学院。

第一招：小学老师“转型”做教授

在江苏第二师范学院，有这么一群“特殊”的教授。他们原来是中小学教育教学第一线的特级教师，现在他们来到大学校园，成为未来中小学教师的“老师”。

当了30多年小学老师的吴如萍，2016年被江苏第二师范学院聘用，成为教育科学学院的教授。“成为大学教授之后，我专心于年轻教师的培养，把自己从教生涯中积累的经验传授给未来的老师。”吴如萍告诉记者。

“这些老师更像是师范生的‘师父’。”江苏第二师范学院党委书记王仁雷说，从理论的讲授到实践训练，手把手地教师范生如何成为一名优秀的老师。

“我之前尝试上课的时候总是很紧张。”教育科学学院学生邓佳欣告诉记者，在吴老师的指导下，通过学生回答问题的情况、举手的次数、作业反馈、学生访谈等内容，不断打磨，大大提升了自己的授课能力。

近年来，该校在全省筛选了10余名来自基础一线的特级教师，聘期为5年，承担师范生培养方案的制订、课程设计与教学、论文指导等工作。学校还设立了专项资金用于聘请这些校外导师，鼓励更多有志从事师范教育的普教名师加入这一行列。

第二招：建设实训基地 培养技能人才

师范生教师专业能力培养不仅是对高等师范院校教育质量的拷问，更关乎着基础教育的未来。在江苏第二师范学院，占地5000余平方米的教师教学发展中心功能齐全、设备先进，为师范生提供书写技能、教师礼仪、普通话技能、心理教育、微格教学、教学研讨与诊断等课程。

记者看到，教学研讨室内，学生分成若干小组，围坐在六边形的电脑桌旁，相互交流课件制作经验。书写技能实训室内，学生们在黑板前练习着粉笔字。微格教室内，学生们模拟仿真课堂，进而改进自己的教学水平。“不用出校门，就能体验当老师的全过程。”思想政治教育专业学生倪晓雁说。

王仁雷认为：“一口普通话、一笔好字、一肚子学问、一表人才，是教师专业能力的体现，也是我们培养师范生的理念。”

不仅校内有优质的教师教学发展中心，校外也有众多的实习基地。学校在全省建立了师范类实习基地146个，67个“乡村教育工作站”。从大二开始，师范生们就要到中小学进行实习，通过理论与实践的循环促进，大大提高了学生的综合素质和能力。

过硬的专业能力和实践能力为学校的师范生们打开了入职之门，据悉，学校2018届师范类毕业生就业率高达98.61%。

第三招：职前培养、职后培训的终身教育

教师教育不仅包括职前的师范教育，还有职后的教师培训。职前教育是对即将走上讲台的在校学生进行培养，职后培训则是通过对已入职后的教师的教育，完善教师职前教育的不足。

江苏第二师范学院通过“G-U-S”职前职后一体化人才培养新模式合作项目，建构政府、大学与中小学之间的合作关系，既为职前师范生进行深度的教学和科研实践提供了实践平台，又为每一名职后的教师通过终身学习和培训提供了制度保障和资源保障。

小学教育专业学生陈钇彤对跟随立贤小学李勤老师实习的经历印象深刻。“每次讲完课后，李老师都会趁热打铁，分析我上课的长处与不足。”

“现场的教学和问答互动，把本真的小学教学过程直观地呈献给师范生，提升他们的实践能力。而我也通过与在校生的交流，重温了很多理论知识，对我的教学工作也起到了很大的帮助。”李勤说。

学校还整合校内外信息资源，将江苏省“教学新时空”网等信息资源引入人才培养过程，把学院的信息资源和职后信息资源有效整合，在校生和毕业生可以随时“回校”进行网络学习，构建了职前职后一体化的教师培养信息资源平台。

“江苏第二师范学院作为全省唯一的教师教育改革实验基地，将集全校之力，打造引领江苏和影响全国的新师范，把学校建成教师教育人才培养高地。”王仁雷说。（记者 郑晋鸣 通讯员 孙好）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)