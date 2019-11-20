综合性大学办师范如何走出窘境？

选择传统师范大学，还是选择综合性大学的师范专业，有从教意愿的学生总会面临这样的抉择。

2018年，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》就明确提出，支持高水平综合大学开展教师教育。创造条件，推动一批有基础的高水平综合大学成立教师教育学院，设立师范专业，积极参与基础教育、职业教育教师培养培训工作。近日，南京大学陶行知教师教育学院成立，成为近年来首批开办教师教育的高水平综合性大学之一，开始试水教师培养。

国家出台政策鼓励综合性大学办师范，为何响应者寥寥？在教师教育方面综合性大学如何承担社会责任？综合性大学办师范的背后是教师培养体系的升级，还是我国近百年教师教育体系的一次自我调节？

政策鼓励综合性大学办师范，为何响应者寥寥？

记者走进南京大学鼓楼校区，发现陶行知教师教育学院的牌匾已经挂在逸夫管理科学楼外。几米开外，另一幅牌匾是南京大学教育研究院。

依托近40年历史的南京大学教育研究院的师资，陶行知教师教育学院采用“一套班子，两块牌子”的运行模式，首批计划招收20名教育硕士研究生，学制3年。首批学生将于2020年秋季正式入学。

“南京大学办师范”引发不小讨论，也折射出当前师范教育的现状。

据统计，在全国42所“世界一流大学”建设高校中，只有2所师范大学和3所综合性院校承担着本科师范生培养。95所“世界一流学科”建设高校中，仅有8所师范大学和12所综合性院校承担着本科师范生的培养。75所部属教育部直属高校中，除了6所部属师范大学，仅有3所综合性大学承担着本科师范生的培养工作。

一面是高水平大学师范生培养参与度不足，另一面是我国教师群体学历教育偏低的现实。

教育部教师工作司司长任友群曾公开表示，2018年，我国中小学专任教师中研究生学历比例仅为3.10%，普通高中教师研究生学历仅为9.82%，而经济合作与发展组织（OECD）国家初中教师中硕士研究生平均比例为45.5%。

教师质量影响学生的培养，在一定程度上决定教育的质量。由于江苏省政策倾斜，南京信息工程大学、苏州大学相继成立了师范类学院。但在全国范围看，特别是高水平综合性大学，响应者依然寥寥。为何会出现这种情况？

南京大学教育研究院院长王运来坦言，“师范教育更重视实践应用，难产出高水平论文，一些指标也未列入高校综合实力排名体系的考量之中，对学校整体评价提升的帮助不大，很多大学更愿意将精力和经费投到理工科等重点领域。教育学科在综合性大学里规模和地位都不高，很多学校认为举办师范教育出力不讨好。”

综合性大学对举办师范教育缺少热情，还缘于一个根深蒂固的误区——在传统眼光里，“谁办师范，谁就掉价”。王运来解释，“师范专业历来不是学生的优先选择。缺乏大投入，难以高产出，师范教育特别是在综合性大学里，难逃‘被边缘’的命运”。

毕业生在职场竞争中的弱势地位，也让重新举办师范教育面临很大困难。

“按照国家现行教师资格制度相关规定，大学毕业生可以通过参加国家教师资格考试而获得教师资格证，加入教师队伍，这在一定程度上弱化了师范教育的独特性。”陕西师范大学教授祁占勇表示，从就业的双向选择来讲，通过获得教师资格、招考，就可以成为人民教师，并没有相关前置的要求。

“纵观世界各国，传统意义上的师范院校已经不存在了。哈佛、哥伦比亚大学等世界一流大学都在参与教师培养。”北京师范大学教授桑国元给出这样的判断，“一个国家如果没有高水平的大学参与教师教育，那么提高教师质量的愿景，更是难以兑现。”

更愿招收综合性大学非师范生，新趋势折射新需求？

近日，深圳南山外国语学校公布了2020届毕业生拟招聘名单，此次招聘共引进20名教师，均为硕士以上学历，其中13人是本硕连读毕业生，19人毕业于清华大学或北京大学。

近几年，北京、上海、广州等地知名中学的教师招聘，似乎更加青睐非师范类毕业生。越来越多的综合性大学非师范生进入中小学教师群体，综合性大学再办师范，还有无必要？

面对记者的提问，王运来解释，“这种趋势恰恰表明社会对优质教师的需求，只不过目前清华、北大没有教师教育学院而已。”

按照王运来的逻辑，优质中学的学生考上高水平综合性大学的占比很高，而师范类大学的高考分数线普遍低于高水平综合性大学，“你不可能去招聘一个高考分数比学生还低的人去做老师。从更大范围来看，需要提高教师准入门槛，寻找优秀的人培养更优秀的人”。

“生源是教师培养的源头活水，而高水平综合性大学能吸引优秀生源，同时凭借学校深厚实力，更容易获得国家和社会的支持，为教师培养创造良好条件。”祁占勇历数综合性大学的优势，把“生源优势”放在了首位。

南京大学具有多学科交融、课程体系丰富、学习内容选择面广等特点与优势，能够培养具有宽厚知识基础和综合文化底蕴的复合型人才。王运来坦言，“南京大学举办师范教育，是为了提升教师培养质量，承担大学应有的社会责任。”

近年来，我国师范院校纷纷“转型”，向综合性大学方向发展，个别院校师范类专业设置不足三成，部分高校每年师范毕业生占比低于五成。

“高水平综合性大学举办师范教育，对师范院校的发展是一种激励，更是压力，能让师范院校认真审视自身发展的缺失。”祁占勇表示。

接受复合型人才培养，有利于提升教师质量，使教师来源更加多元化……就像硬币的两面，随着高水平综合性大学举办师范教育的优势显现，教育教学实践中的劣势也难以掩饰。

“最主要困难是人员不整，经验不足。具体来说，综合性大学严重缺乏师范教育师资。”桑国元告诉记者，师范培养需要一套专业的师资队伍、课程体系、实践教学基地，“很多高校重新开办师范教育，通常是依托本校高等教育等相关研究单位。但是，这两者在研究对象、培养模式和培养能力上迥异。即便是有高水平的高等教育研究底子，也不能保证办好师范教育。”

如何解决“综合性”和“师范性”的冲突？

南京大学陶行知教师教育学院第一年招生，仅开设物理和英语专业，只招收硕士研究生。在一些人看来，这并非完整意义上的师范教育。

“教师培养的主体依然是师范院校，南京大学想错位发展，培养教师队伍中的‘特种兵’。”王运来介绍，背靠学科门类齐全，基础雄厚的南京大学，陶行知教师教育学院计划采用与物理学院、英语学院合办的方式，共同培养学生，“我们提出学科教育加教育学科教育的培养模式，在物理、英语等学科教育的基础上，加上有关教育心理、教育实践等内容”。

但合作还未正式开始，在学生培养理念上就出现了分歧。

“在课程设置上，物理学院的专家还是想按照物理学专业标准培养学生，不同意在教学上降低难度。但是，我们持不同观点。因为，这些学生毕业后并不会成为学术研究者。在培养目标上，他们是以后的中学物理教师，所以我们想加入更多教育学科的内容。”王运来表示，“作为一名中学教师，不只在于你有多少学问，更重要的是你能教会学生多少学问。如何习得这个关键的转化能力，还是属于教育学科的范畴。”

适应教学岗位的要求，不能缺少“职业化”的过程。桑国元对此表示认同，“教师职业具有非常强的专业属性，掌握知识和传授知识是两件事。如果想成为合格老师，一定学科背景的学生，都应该接受两年左右教育学科的专业培训”。

“偏重学术性而忽视师范性，综合性大学在培养人的理念上强调‘学术性’，相应的课程设置突出‘博’。师范教育强调‘师范性’，课程设置强调‘专’。”在祁占勇看来，这两者的冲突会给综合性大学办师范带来困扰。“综合性大学中发展师范教育，容易出现简单模仿过去师范院校的课程设置模式，忽略了其实践性、可操作性，把教师教育简单化理解成学科专业加上几门教育理论课程的学习，从而缺乏专业知识和教育学科的有机结合，造成师范氛围不足。”

中国的师范教育已有近百年历史，如何培养出高素质的教师一直是个难题。南京大学的尝试，刚刚开始。 （作者：陈鹏）

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)