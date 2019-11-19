中国戏曲学院：戏曲主弦人才培养 要夯实专业素质

人民网北京11月19日电 （记者 郝孟佳）“2019北京·中国弓弦艺术节”17日在中国戏曲学院落下帷幕，当日下午“中国民族弓弦艺术的戏乐传统及其传承变迁”研讨会举办。中国戏曲学院党委副书记徐超表示，老师们在艺术节上做出的示范演出、示范课都对民族音乐发展、人才培养做出了贡献，体现了大家对民乐事业发展的胸怀，对民族音乐建设发展的重视和关心。

徐超说，弓弦艺术节是二胡演奏家宋飞来到中国戏曲学院后提出的设想，希望通过艺术节给大家带来很多新体验、新享受、新感觉，在体会民族艺术博大精深的同时，增强对民族音乐发展的自信，也希望通过演出、公开课、讲座、研讨会等推动民族音乐创作、理论、传播、教学和人才培养。

“去年艺术节展示了7个非物质文化遗产主弦，今年展示了8个地方剧种的主弦。不同的乐器在乐器形式、演奏手法和音乐语言上都有所不同。”中国戏曲学院副院长宋飞说，同一件乐器在不同流变过程中的生存状态和形态，能够带来很多思考，也能为研究领域和乐器制作领域、演奏教学领域带来更多触动。

浙江绍剧艺术研究院副院长严晓兵表示，绍剧的伴奏乐器以板胡为主，随着现代化浪潮的冲击、生活方式的转变，绍剧板胡演奏的经典曲目、技术资料都逐渐消失，后继传承人的培养也面临困难。

严晓兵说，板胡演奏人才的培养一是靠刻苦训练、自身领悟，二是靠老师毫无保留的传承。但戏曲演奏不是独立存在的，它是表演的一部分，最重要的是给予年轻演奏员接受长期舞台锤炼的机会，才能积累经验、提高演奏水平。

“在戏校学习的五年为我以后的二胡演奏风格把握、舞台表演等方面打下夯实的基础。在剧团工作的五年，我通过为多位著名艺术家伴奏，扎扎实实的掌握了戏曲伴奏中的各种技巧，更好的掌握了伴奏与演唱的关系，更好的理解了戏曲演唱之韵在演奏中的运用。”空政文工团国家一级演奏员邓建栋认为，只有把在学校学习的内容运用于实践，才能更好的把握演奏风格和韵味，培养即兴演奏和现场应变能力。

“培养戏曲主弦人才，基础学科教育不容忽视。”中国戏曲学院教授、研究生导师王彩云认为，在本科阶段就要夯实专业素质，应该重视视唱练耳、和声、音乐欣赏等课程。在研究生阶段，应该拓展专业视野，增强理论研究，不仅有京胡演奏、流派沿袭、唱腔板式等课程，也要加强戏曲民族音乐的作品分析。

据了解，本次研讨会以“戏乐主弦”为集中关注点，设定了三个不同视角，却在人才培养、艺术实践、文化传承等不同方面互有关联的议题：戏曲主弦人才培养的现状与前景；戏曲名角背后的琴师；民族弓弦乐器在戏曲、曲艺土壤中的存在与功能。

(责编：郝孟佳、熊旭)