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成都市名师名（园）校长领衔人“组团”赴上海开展对话与实践活动

2019年11月19日17:17  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月18日电 （记者林露）近日，成都市第二届名师和名校（园）长工作室领衔人、市教科院教师发展研究所相关负责人等组成的培训团走进上海，与多位上海“双名工程”攻关计划人员和教育学者开展对话与实践活动。据了解，活动分三期实施，共有102位来自成都的名师和名校（园）长工作室领衔人参加了此次培训。

活动合影（活动方供图）

本次活动由成都市教育局主办，旨在系统学习上海市教师队伍建设经验，进一步促进成都市名师和名校（园）长工作室的精准建设。活动期间，培训团成员陆续走进了上海市徐汇区教育学院、上海师范大学、华师大第二附属中学、徐汇中学、上海中国中学、静安区教育学院附属学校、上海市大同中学、光启小学、建平实验学校、上海甘泉外国语中学等上海市知名中小学和教育科研机构，两地教育工作者面对面进行了对话和交流。

在培训中，上海市第四届“双名工程”高峰计划人员、上海市徐汇区教育学院院长李文萱发表主旨演讲。在关于教育基本问题的认识上，李院长建议校长们要聚焦“四观”：一是教育观，即校长对“教育是什么？”这一本质问题的思考和认识。二是学生观，她认为每一个孩子都需要被激发和唤醒。三是教师观，即学校对教师专业发展要有正确导向，校长可以把学术业绩和工作业绩分开对待，对不同教师提出不同要求。四是管理观，她建议校长重新审视两点：教学管理和德育管理，并通过对这两个关键问题的深入思考，力求做到想明白、讲清楚、做到位、评得准。

在讲座《从观念到行为——PISA和TALIS对学和教的启示》中，上海师范大学国际与比较教育研究院副教授朱小虎博士介绍了PISA项目和TALIS评价的维度、意义，并围绕如何减轻学生学业负担，提高学生自主学习能力等问题，引导来自成都的校长们深入思考和热烈讨论。

成都的教育工作者还走进了上海甘泉外国语中学。围绕成都教师关心的“如何开展教师培训”“教师职称如何评定”“如何权衡好国家课程和学校特色课程的关系”“对外交流的资源开发”等问题，上海市第四期双名工程攻关计划主持人，上海甘泉外国语中学徐晓芳校长一一做了解答。

“虽然地区有差异，但教育工作者的教育理想并无差异。我们将努力思考并促进教师在课堂上发生一点一滴的变化。”成都市第三幼儿园园长曾琴表示，今后要发挥好名师领衔人的示范和辐射作用。通过了解小学中学的学生培养目标，掌握全过程的培养，争取工作上事半功倍。

来自成都师范附属小学的黄敏洁校长表示，她从与上海教育工作者的对话中获得了启发，将把上海先进的理念和做法带回成都，结合区域实际为今后的发展积极建言，并在本职工作中努力践行，逐步提升教师教育理念、课堂教学和学校管理水平。“办好一所学校，需要做好五个方面的工作：教、学、管、研、训，即教师的教学，学生的学习，学校的管理，学校的科研，校长教师的培训。”

成都高新实验小学校长朱祥烈表示，我们在观点碰撞中得到启发，在研讨中深入思考，希望创造性地解决西部教育问题，为西部教育提供成都范本。“在成都提出打造中西部教育强市发展目标的背景下，我所在的校长工作室将通过团队努力，孵化优秀校长团队，引领教师实现教育高质量发展。工作室将始终以科研角度研究课程，通过对标上海教师的课堂文化、教师的校园生活文化，结合成都优势进行系统的体系建构。”

发现上海智慧，努力贡献成都智慧。如何打造成都的教育名片？成都教育人也在实践和学习中积极思考。通过对话与实践学习活动，来自成都的名校长和名园长纷纷表示，在此次学习中受到了较大的启发。接下来，他们将会结合本地实际情况，为推进教育教学改革献计献策。

(责编：何淼、岳弘彬)
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