浙江省教育厅公开征求意见，将建校外线上培训机构黑白名单

18日，浙江省教育厅官网发布了关于征求《浙江省规范校外线上培训发展实施细则（征求意见稿）》意见的公告（以下简称“征求意见稿”）。

这份征求稿详细规范了校外线上培训机构的培训时长和收费方式。

线上培训应当根据学生年龄、年级合理设置课程培训时长，每节课持续时间不得超过40分钟，课程间隔不少于10分钟。

直播培训时间不得与中小学校教学时间相冲突，面向小学1~2年级的培训不得留作业，面向境内义务教育阶段学生的直播类培训活动结束时间不得晚于21:00。

按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用；按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用；利用人工智能开展的校外线上培训活动，一次性收费不得超过3000元或不超过60个课时或不超过3个月。

浙江省教育厅还将专门建立校外线上培训机构的白名单和黑名单。黑白名单由浙江省教育厅通过全国校外线上培训管理服务平台对外公布，及时更新。白名单实行动态管理，对存在违规行为的列入灰名单并限期整改，对拒不整改或逾期未完成整改的列入黑名单。对列入黑名单的校外线上培训机构依法依规严肃处理。

据了解，征求意见稿的主要目标是建立校外线上培训备案审查制度，参照校外培训机构治理标准，同步规范校外线上培训，保障中小学生健康成长、形成校内外协同育人的良好局面，促进“互联网+教育”持续健康发展。

（记者 沈蒙和）

(责编：实习生(黄钰澜)、何淼)