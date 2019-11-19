院士扶贫5年 云南云山村贫困率降至1.09%

本报讯11月11日，在云南普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡云山村，由中国工程院主导的澜沧科技扶贫班迎来了首批电商学员。来自该县20个乡镇的60名学员，将在半年内参加3次集中授课。这是中国工程院澜沧科技扶贫继开设技能班之后首次引入电商课程，以实现从农产品种植、养护、收获，再到加工、销售的全产业链扶贫新尝试。

澜沧县地处中国西南边境，主要生活着从原始社会直接跨越到社会主义社会的少数民族拉祜族。因为整体受教育程度低，村民长期被贫困所困扰。

5年前，中国工程院确定在澜沧开展定点扶贫工作。著名植物病理学家、中国工程院院士朱有勇院士和他的团队主动请缨，住进澜沧县竹塘乡云山村。经过实地调研，朱有勇发现，澜沧森林覆盖率高，绝大多数为针叶林，而思茅松林下环境是三七等名贵中药材最适合生长的环境。

三七是云南名贵中药材，有很高的药用价值，在很多地区的扶贫攻坚项目上起到了作用，但三七对土地的要求很高，一直面临连作障碍。为什么不让原本属于山林的三七回归山林？朱有勇带领团队启动了林下三七专项科研课题，基于其深耕多年的生物多样性病虫害防控技术，不用农药化肥，有效解决了三七感染病虫害致使根部坏死问题，并将林下三七不到10%的成活率大幅提升至70%。朱有勇院士将自己的技术无偿授予当地农户，并长年提供技术指导，但条件是种植企业必须兑现“不用一粒化肥、不打一滴农药、收益的15%要用于扶贫”的承诺。

朱有勇院士测算，林下种植的三七因为天然有机，有着更高的经济价值，“每公斤的干品价格能卖到6000元以上”。林下种植三七激发了当地农户护林育林的热情。目前，澜沧已经开展了7000余亩林下三七有机种植的示范推广，预计明年将达到1万亩。

与此同时，朱有勇院士还引进了冬季马铃薯，村民每年十一月、十二月种植，来年三四月收获，不仅不影响夏季作物水稻的种植，还为农户每亩增加2500-7000元不等的收入。2018年，澜沧县38个村寨示范种植优质高产冬季马铃薯3200多亩。

除了林下三七、冬季马铃薯外，朱有勇和他的团队还开设了冬早蔬菜、茶叶种植、林业班、猪牛养殖班等24个技能班，培训了约1500多名乡土人才。随着扶贫的深入，目前，澜沧整体贫困率正在降低。云南农业大学博士、竹塘乡科技副乡长毛如志介绍，云山村此前共有未脱贫农户375户，贫困发生率42.93%。2019年，预计可实现脱贫357户，贫困发生率可降至1.09%，现已申请贫困村脱贫退出。

此次来参加培训的60名首批学员，来自澜沧县20个乡镇，年龄最小的20岁，最大的50岁。电商班培训讲师来自拼多多的多多大学和云南农业大学，他们通过分析拼多多平台的大数据和成功的农产品卖家，教授学员们如何快速入驻平台、如何高效实现店铺的冷启动、如何提高店铺的日常经营管理水平，帮助学员们找准产品定位等。

澜沧县竜山村的陈启勇，是最早来报名的农户。他从2014年开始种植澜沧特色水果多依果，通过嫁接技术将多依果改造成更多人能接受的口味。他说，之前只能卖给水果批发商，利润空间薄、受限制多。现在电商培训班开在了家门口，自己也可以开网店了。

（记者 张文凌）

(责编：何淼、熊旭)