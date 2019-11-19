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十四部门发文：职业院校将成就业创业培训重要阵地

2019年11月19日08:26  来源：中国青年报
 

本报北京11月18日电记者今天从教育部官网获悉，教育部等14部门联合印发了《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》（以下简称《行动计划》），以推动职业院校面向社会广泛开展培训，服务扩大就业。

《行动计划》指出，到2022年要使职业院校成为就业创业培训的重要阵地，开展各类职业培训年均5000万人次以上。

《行动计划》要求，要广泛开展企业职工技能培训，推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域，大力开展新技术技能培训。同时，要积极开展面向重点人群的就业创业培训，鼓励职业院校积极开发面向高校毕业生、退役军人、农民工、去产能分流职工、建档立卡贫困劳动力、残疾人等重点人群的就业创业培训项目。

《行动计划》提出，要大力开展失业人员再就业培训。支持职业院校对接当地人力资源社会保障部门及工青妇等群团组织，面向长期失业青年、农村留守妇女、大龄失业人员等，开发周期短、需求大、易就业的培训项目。职业院校要大力开展家政、养老、护工、育婴、电商、快递、手工等领域初级技能培训，使失业人员掌握一技之长。

此外，《行动计划》指出，将全面落实职业培训补贴、生活费补贴政策，确保符合条件的参训人员应享尽享。

（记者 孙庆玲）

(责编：何淼、熊旭)
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