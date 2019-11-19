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北师大服务保障国庆活动宣讲团陕西开讲

2019年11月19日08:26  来源：中国青年报
 

本报讯首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团11月13日走进陕西，在陕西师范大学举行陕西专场首场宣讲报告会。北京师范大学的8名师生讲述了他们参与系列庆祝活动及重大项目的经历，为现场师生带来一堂别开生面的新时代思政课。

今年国庆节，首都教育系统9.6万余名师生积极参与群众游行、联欢活动、阅兵、庆祝晚会、志愿服务等工作，圆满完成各项任务。教育部党组、北京市委对其予以通令嘉奖，并遴选优秀师生代表组建30个宣讲团赴全国高校宣讲。

北师大艺术与传媒学院副院长肖向荣担任群众游行活动的总导演，他讲述了在游行活动策划和训练期间，团队成员和参与群众众志成城、齐心协力的感人故事。在北师大物理学系团委书记、“立德树人”方阵8中队中队长刘珊珊看来，这堂“行走在长安街上的思政课”传递给新时代青年的，是必将历久弥坚的“不忘初心之情”和“勇担使命之志”。

北师大汉语文化学院硕士研究生、广场音乐表演方阵集散指挥长许楠楠带领的队伍，需要在国庆当天演唱17首歌曲。她向现场师生分享了队员艰苦训练的精彩瞬间。

作为方阵1-1位置的排头兵，北师大法学院本科生、“立德树人”方阵队员弓启明决定着整个方阵是否能在474秒内，以每步60厘米的稳定速度走完550米的受阅区，他讲述了自己在训练期间克服重重困难的故事。北师大汉语文化学院党总支副书记、“立德树人”方阵46中队中队长任雅才，讲述了团队在队列验收中迎着风雨一鼓作气，夺得第一名好成绩的励志故事。

据悉，宣讲团还将赴长安大学、延安大学进行宣讲。

（记者 孙海华）

(责编：何淼、熊旭)
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