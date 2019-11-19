念好绿色校园“节能经” 耕好环境育人“责任田”

近年来，无锡工艺职业技术学院始终秉持“绿色校园、生态校园、文化校园、特色校园”的建设理念，将其有机融入到校园建设、节能减排、环境育人等方方面面，在提高校园的环境品位和质量的同时，更注重对学生进行健康生活理念的传递、社会责任的培养以及人文理念的塑造，真正起到润物无声、润人无形的良好效果。

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利用好良好的自然生态禀赋

占地近千亩的校园位于宜兴城南，属于低矮丘陵山区，最大高差仅30余米。学校在建设的布局规划上是从实际出发，坚持因地制宜、依山就势、科学规划、合理布局。建设过程中，本着尽量少干预环境的原则，最大限度保留了原生态山坡绿地，通过调整设定相邻建筑地坪标高、增设半地下层和错层等方式，最大程度减少了施工土方开挖，造就了道路蜿蜒起伏又通行便利、建筑错落分布又合理有序、生态空间垂直分布的校园环境，为花园式校园的完善建设打下了良好基础。

2015年启动的二期校区建设，学校继续秉持了对生态环境少干预的建设理念，不仅结合自然地形的沟坎塘坝，将其提升改造成水系景观，按照海绵城市理念，汇集收纳了上游及周边山林、建筑、道路的雨水。还在规划连接两个校区的两条道路时，把其中一条穿越山林的道路确定为底部架空的步行木栈道，以利山林野生小动物的迁徙活动。如今的校园，绿化覆盖面积超过60%，良好的生态禀赋更加彰显。

让人没想到的是，基建时留置的野生桑树、乌桕、香樟等乔木，现在都成了路边很好的绿化景观。漫山的毛竹随风舞动，令人心旷神怡，成了校园绿化的最大特色。

学校后勤绿化部门见缝植绿、优化配置、用心呵护，校园鸟语花香，花开不断，生态和谐，优美的环境让师生引以为傲，也感染了大家的参与热情，校园网上美图满满，在校学生主动义务植树，校友返校以认捐纪念树的形式传承忆念。

落实好节能减排各项措施

大学校园是人员高度集中的地方，也是能源消耗的大户，随着生活水平提高和办学条件持续改善，人均能耗还在不断增长。如何将国家节能减排的目标落到实处，高校无论是作为引领社会风气之先的场所，还是培养人的职责所系，都应当以自己的行动自觉与之呼应。

近年来，学校通过对校园建筑、设施、主要用能用水设备安装分类和分项能耗、水耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集数据，实现校园能耗、水耗在线和动态分析功能的监测。经由这个系统，不仅地下管网的跑冒滴漏能够被及时发现，还可以通过对历史数据的分析，制定定额管理和考核的指标依据，极大地提升了管理效率。

学校对学生浴室进行改造，经过调研论证，学校对热式热水器进行淋浴废水余热回收利用改造，使余热回收率达到50%，冬季可将进水温度提升20度，夏季也能提升10度以上。同时配置红外线，可随时暂停出水的标准流量计时装置，改变了过去热水浪费明显的粗放管理方式。

另外，学校规划建设了自发自用、余电上网155kw太阳能电站，不仅仅是利用了闲置屋面，取得经济效益。同时配套建设了一间光伏发电展示室，将光伏发电的相关设备、发电原理、发电实时数据等集中陈列展示，成为学生科普宣传的基地。

水资源的利用同样被放到重要位置，雨水被按照海绵城市理念进行渗透、迟滞、分流、积蓄和外溢，成为绿化水和景观水的主要来源，实现中水利用。

得益于此，二期校区约5万平米建筑被江苏省住建厅评定为二星绿色建筑设计标识。

营造好“以人为本”特色人文环境

近年来，学校在充分挖掘和利用良好校园自然生态的同时，更加重视环境育人的重要作用，坚持在运行管理和教育推广上，践行最大限度节约资源、保护环境，努力营造对学生有教育意义的和谐校园，逐步形成以人为本的根本理念、以陶文化为特色的校园人文环境。

学校缘陶而生、应陶而兴。陶文化主题雕塑作为历史和文化的传承，被呈现在校园醒目区域。在山林一隅，还有古龙窑陈列，在路旁的山坡上，各种陶元素符号也会与你不期而遇。

在人文气息浓厚的校园里，大大小小、千姿百态的陶艺作品放在合适的位置与师生对话。学校开展的校园道路命名征集活动，校训被巧妙地嵌入路名，已故的优秀园丁代表也被大家铭记，以他命名的路牌在他创办的院系前静静矗立……

此前，往来两个校区需翻越丘陵山体，路宽5米的道路人车混行，存在交通安全隐患。为此，学校增加建设了一条机动车道，让车走远路、人走近道，充分彰显以人为本理念。

随着龙窑区观光厅、山顶避雨休息廊道、人工湖休闲平台等一批户外休闲设施的完成，开放的交互空间和场所，给师生学习生活和文化传承发挥积极作用。另外，学校的智慧校园建设成绩显著。安防监控、学生宿舍门禁管理、无纸化办公、便捷支付等既极大地方便了师生的工作和生活，同时也提高了学校管理的安全性和效率。

这些都是学校念好绿色校园“节能经”，耕好环境育人“责任田”的生动实践，无锡工艺职业技术学院党委书记说，绿色生态型校园在学生的成长过程中具有巨大的隐性育人功能，学校努力将建设美丽校园、节约型校园与环境育人相结合，把环境育人和培养学生良好意识习惯相融合，让学生们在美丽校园中接受到更好的教育。

(责编：何淼、熊旭)