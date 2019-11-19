第一届京津冀高校社会调查微视频大赛在中央财经大学举行

人民网讯 11月16日下午，由中央财经大学社会与心理学院主办的第一届京津冀高校社会调查微视频大赛决赛举行，大赛以“V调查·聚焦新时代”为主题。

比赛现场（校方供图）

大赛共收到38份微视频作品，经评选，12份作品进入决赛。中央财经大学、南开大学、中央民族大学、华北电力大学等八所高校。参赛选题涉及代际关系、社会养老、乡村振兴、垃圾分类、单位制变迁等议题。

现场播放的微视频作品选题新颖、内容丰富、形式多样、画面生动，充分展现了新时代大学生脚踏实地的学习态度和积极探索的创新精神。评委会从思想政治立场、选题与内容、社会调查方法运用、视频制作技术四个方面对作品进行点评。大赛设一、二、三等奖和优秀奖以及“最具人气选题奖”和“最佳口才奖”两个单项奖。

经过激烈角逐，济南大学“泉城无阻队”获得一等奖，中央财经大学“探院队”和济南大学“头号种子队”获得二等奖。河北大学“河风新语队”“雄安新区调查小分队”，中央财经大学“扫天下队”“钟灵毓秀队”获得三等奖。华北电力大学“华电四川调研团”、南开大学“乡村振兴小组”、天津理工大学“乡游铺子队”、中国劳动关系学院“社工领导品牌队”、中央民族大学“民族大学小分队”获得优秀奖。济南大学“泉城无阻队”获得“最具人气选题奖”。中央财经大学“探院队”张冰钰摘得“最佳口才奖”。

本次活动旨在落实新时代党和国家对高等教育人才培养的要求，适应互联网时代对人才培养提出的挑战。比赛使社会调查实践与微视频制作技术“跨界融合”，与网络新媒体时代大学生“视觉化”学习方式的特点高度契合，有助于激发大学生参与社会现实的热情，提升实践能力、研究能力和创新能力。

据悉，下届比赛将面向全国高校开展。

（中央财经大学）

(责编：何淼、熊旭)