第三届国际青年人文对话大会举行 10余国学者探讨青年的责任与担当

人民网北京11月19日电 （记者 郝孟佳）第三届国际青年人文对话大会16日在京举行。大会以“人类命运共同体与青年全球领导力”为主题，来自中外10余个国家的学者、专家、青年共同探讨了青年一代在人类命运共同体建设和青年引领世界中的责任与担当。

构建人类命运共同体 提升青年全球领导力

中共中央党史研究室原副主任李忠杰认为，当今最重要的问题是“世界向何处去”，而唯一的出路就是构建人类命运共同体。全球化是不可逆转的大趋势，各国青年菁英和领袖富有更大的责任,要以理性、创新、法治和包容的精神，坚持走全球化之路，走和平发展之路，走互利共赢之路，走构建人类命运共同体之路。

第十三届全国政协民族和宗教委员会主任、中国社科院原院长王伟光在书面致辞中指出，青年在全球治理中扮演着越来越重要的角色，青年在参与构建人类命运共同体的实践中不断提升全球领导力和治理能力，最重要的是要学会马克思主义立场方法，研究国际问题，研究人类的前途和命运。

“树立先进理念是青年一代承担历史使命的前提，年轻人要具备责任感，要有勇于担当和艰苦奋斗的精神。”中国社科院大学21世纪当代中国马克思主义高等研究院常务副院长邓纯东认为，年轻人还要具备打造未来美好世界的科学的先进的理念：平等、共商、合作、开放、共享，为促进人类命运共同体的构建，为建设更加美好的世界贡献年轻一代更多的力量。

深挖人文交流内涵 加强国际化人才培养

对外经济贸易大学党委副书记文君指出，要引领青年筑牢人文素养的根基，培育青年立足本国放眼全球的视野，更要在智库合作上深挖人文交流的内涵。对外经济贸易大学将以此为契机，发挥专业特长和学科优势，加强国际化人才培养，为世界青年提供文化交流与传播借鉴与融合的机会，希望青年能够不断拓国际视野，重视自身领导素质培养，在全球开放发展的浪潮中勇担时代使命，共享青春荣光。

青年是人类发展的未来，是人类文明传承创新和发展的关键。教育部中外人文交流中心主任杜柯伟指出，人文交流在加强国家关系稳定、推进务实合作、催化人民友谊中有重要的作用。他希望，青年能树立人文交流理念、着力培养人文交流素养、提升人文交流能力，为推进人文交流事业发展和人类命运共同体构建做出应有贡献。

在谈到中沙两国大学的合作时，沙特吉大大学信息资源管理学院院长哈里德.玛吉表示，中沙两国大学应进一步加强人文交流的国际化合作，沙特吉达大学和对外经济贸易大学也一致致力于新时代开放发展和国际经贸合作，希望未来能有越多越多的国家、学校和青年朋友参与到共同的对话研究和合作中。

比利时布鲁塞尔自由大学文学翻译传媒学院国际交流主管科琳认为，中国和欧盟是世界上两大贸易体，双方有强有力的经济联系，使得中欧友谊更加深厚，青年人文交流也有着前所未有的重要性，要在学生和教师中搭建合作互助的人文交流平台，帮助青年人学习青年领导力，减少国际间误解。

促进世界和平发展 引导青年共商、共建

“作为社会科学工作者，在促进世界和平发展和人文交流方面应该承担更多责任，立足新时代，对接世界，融入青年，引导青年真正去做一个构建人类命运共同体做贡献的有为之人。”桂林市社科联主席隆斌说。

“全球化不仅仅是经济问题，也是文化和人文问题。年轻一代的人文学者不仅要在中国研究领域掌握话语权，同时要在有普世意义的方面争得话语权。”上海交通大学人文社会科学资深教授王宁认为，在经济全球化进程加快的今天，人文学科不同程度受到影响和波及，中国哲学也逐步登上世界舞台。全球人文的实施任重而道远，大家要奋力前行，做出自己的贡献。

“中法合作实现国家共赢的方式为世界其他国家的跨界交流提供了很好的借鉴思路，各国都应建立国际上的合作机制，共同建设全球人类的美好生活。”澳大利亚迪肯大学讲席教授、澳大利亚人文学院院士、社会科学院院士大卫·沃克尔认为，当前我们面临非常严重的国际问题和挑战，解决问题的唯一方法就是鼓励年轻人去承担更多的责任，团结一致、互相沟通、建立友谊、建立合作，让世界的未来变得更好。

为了促进全球开放发展条件下国际经济合作与人文交流研究，推进智库在新时代开放发展和国际经贸合作中的研究性作用，加强“一带一路”沿线国家间的学术往来和人文交流，推动丝路沿线国家和地区的文明互鉴，“人文丝路智库联盟”在对话大会期间正式成立。

此外，对话大会期间对外经济贸易大学与沙特吉达大学、比利时布鲁塞尔自由大学、巴基斯坦白沙瓦大学达成合作并签署了合作意向书。

据悉，此次活动由对外经济贸易大学，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心联合主办。北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心对外经济贸易大学研究基地，北京高校建设开放型理论强国的理论与实践协同创新中心，对外经济贸易大学马克思主义学院，青年人文交流研究中心，人民网教育频道，华东师范大学国际研究所等单位联合承办。

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