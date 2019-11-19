原标题：花样普及安全常识 护航青少年健康成长

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，若要真正理解书中的深刻道理，必须亲身去躬行实践。

互联网技术的广泛普及，为传统的教育行业注入革新的强大动力，以短视频为代表的新型传播形式将理论与实践的间距大幅度缩短。青少年不仅可以通过短视频快速掌握精华的知识要点，而且可以在模仿与互动的过程中完成动手实践。

以时下人气颇高的抖音短视频平台上的安全常识为例，丰富、有趣、有记忆点，让广大青少年则可以通过观看、模仿、交流分享，迅速掌握视频要传达的“知识点”。

比如@宿州消防 发布的一条抖音视频中，宿州市的消防战士从专业角度亲身演示了如何处理着火的煤气罐。这条视频获得了超过6200万次播放和超过310万次点赞，充分证明广大用户对于视频所演示的处理方法非常感兴趣。大家从专业人士那里学习处理着火的正确方式，将来遇到类似情况，也不至于乱中出错。

很多人都有过乘坐飞机出行的体验，但未必每个人都知道飞机上五花八门的标识和按键都是什么含义和功能。@中国南方航空 通过一条抖音短视频，详细讲解了这些知识点。当越来越多的人掌握这些知识，大家乘坐飞机时的体验就能更加舒适，更加安全。

如今很多新型毒品都采用了迷惑性极强的外包装，让普通人防不胜防。贵州省禁毒委员会办公室官方抖音号@贵州禁毒 发布的一条视频中，提醒大家外出聚会时要注意饮品的选择，有些“肥宅快乐水”，如“紫水”、“咔哇潮饮”、“可乐”其实就是新型毒品。青少年外出聚会时一定要睁大眼睛，因为很多时候，毒品距离你我只有一杯饮料的距离。

灭火器是大家平日常见的安防设备，但是许多人依然不知道正确使用方法。这意味着，一旦发生火灾，灭火器这样重要的设备将形同虚设。新疆公安消防总队官方抖音号@新疆消防 则通过一则视频给大家科普了灭火器的使用方法。看完视频后，有网友对视频进行了精准的总结：“一摇二拔三喷，拔的时候别压手柄，喷的时候人在上风区，离火源大约1.5米左右，对着火源根部喷”射。

电信诈骗让很多普通人都深恶痛绝。如何防范无孔不入的电信诈骗呢？孝感市公安局孝警阿特工作室官方抖音号@孝警阿特 别出心裁地编排了一套反诈者联盟手势舞。警察叔叔配合实物，示范了常见的几种诈骗形式：冒充领导诈骗、恭喜中奖诈骗、保健药品诈骗、信用卡诈骗。看过这些视频后，想必大家下次遇到类似情况，都会自然提升自己的防范意识。

在抖音短视频平台上，类似这样的例子不胜枚举。视频里演示和传播的知识并不仅仅存在于书本之上，更是来源于实践之中，也更具操作性和实践意义。

今年6月，中国教育电视台《教育传媒研究》杂志、中国传媒大学协同创新中心、抖音青少年网络健康成长研究中心联合发布的《成长的百科全书—短视频社交与青少年教育研究报告》显示，数字时代的知识、教育和学习能够实现线上线下的有机贯通和顺畅连接，其场景联通功能将学校、家庭乃至我们的身体器官作为知识创作的场景，能够激发青少年的具身感受。

知行合一，意味着知识要与实践相结合，并在实践中锤炼，最终才能发挥其应有的作用。从这层意义上说，抖音作为一个知识传播平台，为青少年的“知行合一”提供了最佳的自我表现舞台，让他们不再为“知易行难”而深深困扰。这也是新技术、新应用的切实意义所在。（作者：李平）

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