“行走”的爱国教育课堂

从松花江畔到南海明珠，从雪域高原到东海之滨，近期，参与服务保障国庆活动任务的首都52所高校组成30个宣讲团，奔赴全国各地，与100余所高校的师生交流分享他们参与国庆活动的经历，讲述难忘的“国庆故事”。

半个多月时间内，宣讲团累计开展100余场宣讲，相关微博话题阅读量超过1亿次，宣讲直播观看量超过1000万次，这堂“精彩纷呈的爱国主义教育大课”“新时代行走的思政课”成为全国教育系统一场“现象级”活动。

爱国的种子已生根发芽

“这片热土上，无数微小的个体五千年来苦难抗争、辉煌奋斗的血泪汗水，此刻仿佛都在我们身体里流淌，跟随我们每个个体，融汇进中华民族伟大复兴的征程中，共同开启和见证这一历史瞬间。”清华大学博士生韩旭是群众游行“伟大复兴”方阵成员，游行的经历让他的爱国情怀更为深沉，责任感更加强烈。

青春的力量穿越时空，从未改变。“凝心铸魂”方阵成员、北京大学的王丽雅感慨：“1981年，北大学子听闻中国男排首次冲出亚洲的消息，在燕园喊出了‘团结起来，振兴中华’。2019年，我们在天安门再次喊响这一口号，这是方阵成员向祖国的深情告白，更是北大青年、新时代青年接过历史接力棒，同心共筑中国梦的奋斗宣言。”

连日来，各宣讲团认真凝练庆祝活动中高校师生集中展示的爱国主义精神，详细梳理进行宣传动员、训练组织、志愿服务等方面的好经验和好做法，讲述一个个爱党爱国、勤学苦练、积极向上的动人故事。

这些故事汇聚为一堂精彩纷呈的爱国主义教育大课。正如“众志成城”方阵成员、中国人民大学思政课教师杨子强宣讲中说到的，“我想，很多很多年以后，我们都不会忘记，在学校的礼堂里、在集结的地铁站前、在阔步行进的长安街上，处处回荡着《我和我的祖国》的歌声。那一刻，爱国的种子，早已在我们每个人的心中生根发芽。”

确保每一个细节万无一失

国庆活动中，每一个看似简单的道具，每一段看似轻松的表演，都需要重复数遍练习，确保每一个细节万无一失。

北京理工大学数字表演与仿真技术团队，多年来为历次国家盛典提供技术保障。国庆70周年庆祝活动中，该团队承担了群众游行、联欢活动、电视转播、观礼人员坐席安排和集结疏散等5项仿真任务，需完成几十个版本的仿真系统开发，为庆祝活动20万人“排兵布阵”，为国庆盛典装上“科技大脑”。

北京理工大学国庆仿真团队成员黄天羽在宣讲中回忆，在工作中，每位同学都拿出了最严谨的科学态度来研究算法，“建模编程、仿真计算、可视化验证、效果评估，核查检验”，一刻不能耽搁，一丝也不敢马虎。“10月1日，在任务集结出发前的6小时，我见到了演员们交回的密码手册，一本手册有15厘米厚，3290本，如同小山一样，合起来有3.7吨重。”黄天羽说。

参加中心联欢表演，也需要一遍遍精益求精的练习和彩排。北京舞蹈学院的梁燕说：“大到动作分解，小到指尖儿指向，我们每个动作都要细细抠练。一天天练习下来，腿常常是肿的，脚下的泡更是不计其数。好几次我感觉到了极限，可看到大家不厌其烦地坚持练习，我也暗自为自己加油鼓劲。”

北京工业大学艺术设计学院教师枣林说：“‘扬帆远航’彩车是新中国成立以来最大、最长、最重的彩车。制作过程中的最大困难是减重。我们的团队和几十位学科技术人员，在封闭的会议室内，从清晨到深夜，面对大屏幕积极地献计献策，最终研究出从工艺材质、结构方式等方面对彩车进行减重。以精益求精、万无一失的工作态度，取得了技术上的创新发展，最终使这辆‘巨无霸’在10月1日顺利通过建国门桥，完成了国庆献礼。”

不止于心中的震撼与激动，许多师生听完宣讲表示，要把对祖国的感情化为做好本职工作的自我追求，用点滴行动报答祖国。

激发起更多人的责任感

通过小花絮、短视频、故事会等多种喜闻乐见的形式再现场景、重温激情、分享收获；把宣讲团分享的点滴故事提炼转化为思政课教学内容，在课堂上进一步研讨互动，深化认识；组织“三会一课”和主题党日活动，观看短片、分享感想……

连日来，各地各高校通过深入开展宣讲报告会、组织交流研讨会、参与党团日活动等方式进行全方位、多层次的交流分享，扩大教育辐射面和受益面，全面展示新时代高校师生尤其是青年学子的政治觉悟、爱国热情和奋斗决心，在全国高校青年学生中营造了“同祖国共成长”“与祖国共奋进”的浓厚氛围。

采访中，不少高校教师表示：这次宣讲活动，无论是宣讲团成员，还是在场的高校师生，他们在艰苦训练、倾情投入和互动交流中感受到的，不仅有被激发的民族自尊心与自豪感，更有深沉的爱国责任感和高尚的爱国情操。华南理工大学轻工科学与工程学院研究生薛宇慧听了宣讲报告感慨地说，“从宣讲团成员身上我理解了什么是责任和担当，我们要向这些优秀青年看齐，从身边小事做起，把小我融入大我，把青春献给祖国。”

江西科技师范大学500余名同学听了由北京林业大学、北京工商大学12名优秀青年师生代表组成的宣讲团宣讲后纷纷表示，要以宣讲团为榜样，把感动和震撼珍藏在心底，学习他们的奋斗精神和奉献精神，用实际行动报效祖国。

不少高校负责人认为，这次全国范围内的宣讲活动，从一方与另一方的倾诉倾听变为双方乃至更大范围内的交流互动，激发了爱国热情，凝聚了为国奋斗的力量。各宣讲团以相同赫兹的爱国频率让全国高校师生同频共振，实现了爱国情感从1到N的放大效应。

“北京市委教育工委将进一步凝练和深化全国宣讲工作成果，扩大宣讲辐射的深度和广度，着眼长效完善工作机制，将新时代爱国主义教育引向深入。”北京市委教育工委负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)