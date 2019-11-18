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首届数字媒体教育国际大会在北京电影学院举办

2019年11月18日09:02  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月18日电（孙竞）首届（2019）数字媒体教育国际大会16日至17日在北京电影学院举办。本次大会以“数字媒体教育‘产、教、研、创’融合发展”为主题，聚焦国际数字媒体教育发展的现状和未来，探讨专业人才培养、教学理念及方式方法，研讨面向未来的专业建设规划的创新思路和新举措。

首届（2019）数字媒体教育国际大会现场 主办方供图

大会指导委员主席、北京电影学院副校长孙立军在致辞中表示，数字媒体的发展已经使人类传统的生活方式发生彻底改变。数字媒体的发展一定是与数字媒体技术的发展同步进行的。“谈艺术的时候一定离不开技术，谈技术的时候同样离不开艺术，数字媒体是很具代表性的跨学科专业。数字媒体对人才的选拔，特别是人才培养过程中如何形成个性、共性的有机整体，这是我们人才培养的难点。”孙立军说。

大会程序委员会主席、清华大学美术学院党委副书记吴琼指出，数字媒体的发展跟人工智能和未来网络都有非常大的关联。数字媒体未来学科体系有三个变化：综合交叉的研究趋向日益清晰；现代文明日益需要向传统文化去汲取营养；科学日益需要向人文寻求新的理论和研究支撑。

大会主席、北京电影学院数字媒体学院副院长叶风表示谈到，虚拟现实技术、交互技术、信息技术和人工智能的飞速发展，不断改变着文化艺术创作的手段、体验方式和效果呈现。以人才培养为突破口，促进产教研创融合，打造数字媒体生态圈，服务国家数字创意产业战略，是数字媒体教育工作者的重要使命。

大会主席叶风为特邀报告嘉宾颁发证书 主办方供图

据悉，本次大会由北京电影学院主办，北京电影学院数字媒体学院、研究生院、动画学院及中国民族文化影像传承研究中心承办。来自清华大学、北京师范大学、中国传媒大学、密歇根大学弗林特分校、新加坡国立大学、澳大利亚格里菲斯电影学院等145所国内外知名高校的近三百名专家学者参加了会议。

(责编：孙竞、熊旭)
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