原标题：“公益，让教育更美好”2019环球网教育盛典在京隆重举行

【环球网报道】11月14日，由环球网与知更鸟网联合主办，维思传媒承办的2019环球网教育盛典在人民日报社新媒体大楼隆重举行。本届教育盛典以“公益，让教育更美好”为主题，聚焦教育公益、学校教育、国际教育、家庭教育、K12等教育十大热点话题。国内外权威教育专家、优秀教育机构及知名人士相聚一堂，共同探讨在终生教育和大教育的视野下的教育公益新路径，实现资源交流合作、联动创新，并真正实现教育领域的“人人公益”。

环球网总经理单成彪先生；原国务院参事，第九、十届全国政协常委，国家教育咨询委员会委员任玉岭先生；资深教育家、清华大学教授、国家教育部原基础教育司司长王文湛先生；教育学家、经济学家、金融投资专家、中国改革风云人物之一温元凯先生；中国教育学会原常务副会长，创新人才教育研究会顾问、编审郭永福先生；北京35中校长朱建民先生；扑满基金创办人许可女士；巧口英语总裁及创始人高培生先生，还有众多教育企业参加了此次盛典。

教育乃国之根本，是民族振兴，社会进步的重要基石，有良好的教育才会有更美好的未来。国家越来越重视教育，近5年来，中央财政累计投入专项资金1620亿元，用于全面改善近22万所农村学校基本办学条件，按照国家2018年至2020年的扶贫方案，未来将确保深度贫困地区如期完成“发展教育脱贫一批”的任务。

近年来随着科技发展，一批教育企业，包括在线教育企业也在推动教育公平的道路上起到了越来越重要的作用，把一线城市的优质教育资源输送到偏远贫困地区，通过公益加教育的精准教育扶贫模式，为贫困地区的孩子提供丰富的教育资源，让这些孩子也有机会享受到优质教育内容，促进教育公平，也解决了当地师资难、课程资源匮乏的问题。应该说，公益让教育现代化加速推进，也让教育资源更加均衡。

环球网总经理单成彪在致辞中表示，环球网作为人民日报社主管的中央级综合网络新闻媒体，我们最大的优势和特征就是人民底色环球气质，人民底色是不忘初心、牢记使命，人民日报是我们强大后盾，环球网从创办至今投身各类公益事业，始终关注教育的变革和发展。我们愿意承担推动教育发展的责任。我们认识到关注儿童教育就是关注未来，希望通过媒体的力量，通过生产有态度有品质有温度的内容，扩大主流认知阵地，为教育续力，推动中国教育的前进。

“强起来的长征路，需要教育改革做支撑。”原国务院参事，第九、十届全国政协常委、国家教育咨询委员会委员任玉岭先生现场发表了以“教育是强国富民的基石”为主题的演讲，他谈到，提高广大青年的奉献、智慧、力量，必须搞好教育改革，更好提升广大青年的能力和信仰，并提出了六条建议：第一，坚持以人为中心，搞好教育资源的配置。第二，坚持强化教师队伍，去掉官本位的陋俗。第三，要立足搞好学校环境，社会治理。第四，立足科教强国、改革好语文教学。第五，立足治国齐家，更加重视改革家庭教育。第六，立足丰富教育资源，搞好对民办教育的激励和约束。

中国教育学会原常务副会长，创新人才教育研究会顾问、编审郭永福先生就如何加强美育、提升青少年的人生境界方面提出三点建议：第一，用中华民族优秀文化激发青少年的爱国热情。第二，以美促德，提升青少年的道德品质，让他们有崇高的精神追求。第三，以美增智、培养青少年的创新精神。

在2019环球网教育盛典的评选授牌仪式上，新东方教育集团、好未来教育集团、君学教育集团、51talk教育集团、赵鹏奖学金项目、巧口英语教育集团、英孚教育集团获得2019年度教育公益善行企业和项目称号。新东方教育集团创始人俞敏洪、好未来教育集团创始人张邦鑫、正保远程教育集团CEO朱正东、巧口英语创始人高培生获得2019年度教育影响力人物。君学集团创始人宋辉、51talk创始人黄佳佳、首冠教育集团创始人肖汉峰、通航未来航空发展集团马海云获得2019年度教育杰出人物称号。新东方教育集团、好未来教育集团、正保远程教育集团、安博教育集团、巧口英语、海天教育集团、知晓健康教育集团、科翰教育集团获得2019年度品牌影响力教育集团称号。

帮考网、51Talk、马斯客机器人编程教育获得2019年度品牌实力教育机构称号。草莓田少儿美术获得2019年度教育连锁品牌机构称号。小云翰、驰声、安博AI教育引擎、纷极阅读、朋来获得2019年度竞争力教育科技产品称号。中华会计网校、首冠教育集团获得2019年度社会认可职业教育机构称号。天学网获得2019年度学生好评教育APP称号以及2019年度家长信赖在线教育机构称号。英孚教育、爱英奇国际少儿英语获得2019年度家长喜爱少儿英语机构称号。智造家创客教育科技获得2019年度学生喜爱STEAM教育机构称号。君谊星星国际学校获得2019年度家长认可国际学校称号。爵雅教育（云留学）、开博教育、北京新东方北美项目部获得2019年度品牌实力出国留学机构称号。藤门海外获得2019年度品牌公信力移民机构称号。

(责编：郝孟佳、熊旭)