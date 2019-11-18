民航招飞报名开始 近视眼也可以当飞行员

当飞行员是很多青年的梦想（图文无关） 资料图

近视眼也可以当飞行员啦！11月15日，广州市招考办举行2020年度民航招飞宣讲会，2020年民航在广东招收高中毕业生飞行学员计划290个，比上一年增加35个；十六至二十周岁高中毕业男生、近视不超450度都可以在所在学校报名，11月30日截止报名，广州的预选初检将从12月2日开始。

7所大学共招290人

招飞相关负责人介绍，2020年，北京航空航天大学、中国民用航空飞行学院、中国民航大学等7所高校将在广东招收高中毕业生民航飞行学员，共290个计划，其中南方航空委培130个、东方航空30个、国际航空20个、深圳航空73个、华夏航空8个、瑞丽航空14个、青岛航空15个。

当飞行员眼睛都必须特别好吗？未必！相关负责人特别强调，戴眼镜也可以当飞行员！2020民航招飞报考条件规定：只要近视不超450度，远视不超300度，散光不超200度，两眼度数相差不超过250度。

其他条件还有：男性，外语限英语；身高不应低于168厘米；体质指数（BMI）不应>24或

广州六所高中盛产飞行员

据介绍，2019年度，民航在广东省的招飞计划为255人，其中南航招飞计划为120名。经过联合宣传动员、初检面试以及以招飞单位为主的体检、背景调查，最终通过高考，达到民航飞行技术专业录取分数线的277名学生被相关院校录取，其中南航录取122名，分别为北京航空航天大学40名、中国民航飞行学院82名。

在民航广东招飞总共录取学生277人当中，广州市考生94人，占34%，在南航广东录取的122名学生当中，广州考生56名，占比为46%。

在广州，读那些高中最容易圆蓝天梦？根据南方航空的统计，自1984年开始在广州招飞，35年来总共招收了825名飞行学员，约占全省的50%，按飞行员身价计算价值超40亿元。广州累计“出产”飞行员最多的高中：铁一36人，秀全36人，二中34人，广州十六中、六中、真光中学都是31人。（记者 蒋隽）

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