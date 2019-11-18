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电子烟比普通烟危害更大 莫让青少年误入电子烟迷途

2019年11月18日09:44  来源：中国妇女报
 

编者按

近两年，因宣称不含有害物质、可用于替代烟草及辅助戒烟等功效，电子烟异军突起，“水果香烟”等新奇口味和看起来时尚的诱惑，使越来越多的女性和未成年人正在成为电子烟的消费群体。中国疾病预防控制中心公布的调查结果显示，我国15岁及以上人群吸电子烟的人数达1000万，以15~24岁的年轻人为主。

最新研究表明，电子烟比普通烟危害更大，可能会影响免疫系统功能，导致免疫力下降，尤其是具有芳香添加剂的电子烟最为严重。此外，电子烟使用者更有可能出现心律不齐、心脏病突发和猝死。世卫组织不久前发布的2019全球烟草流行报告指出，电子烟既不安全也不健康，由于电子尼古丁传送系统烟雾中包含有毒物质和污染物，可导致人体发生一系列病变或中毒。而且，并没有充足理由证明电子烟有助于烟民戒烟。

而电子烟最大的危害还在于诱导青少年吸“第一口烟”，培养更多的未来烟民。有71%的青少年认为电子烟比传统香烟安全，加之对电子烟广告销售渠道的不限制，增加了未成年人购买率，青少年购买的电子烟中有45.4%主要来源于互联网。

出于对未成年人的保护，截至目前，全球已有30个国家禁止任何形式的电子烟产品销售；有36个国家对购买年龄进行了限制；有54个国家禁止或限制在公共场所使用电子烟。专家呼吁，《未成年人保护法》应增加禁止电子烟条款，应将电子烟纳入控烟范围和控烟法规。应加强多部门监管，对向未成年人销售电子烟说“NO”，避免青少年健康受到烟草危害。

从事IT行业的75后孟女士，前不久花几十元，买了一次性的电子烟。她认为吸电子烟正在成为一种时尚，便也跟风而动。今年5月，中国疾病预防控制中心公布的调查结果显示，我国15岁及以上人群吸电子烟的人数达1000万，以15~24岁的年轻人为主，使用率达1.5%，青少年购买的电子烟中有45.4%主要来源于互联网。

专家提醒，电子烟对健康有害无益，可引发心脏病、肺病等，且电子烟很容易以时尚方式诱导青少年接触，之后有可能接触传统烟草，成为新的烟民，电子烟已成为我国控烟面临的又一个严峻挑战。

电子烟比普通烟危害更大，既不安全也不健康，且无戒烟作用

近两年，因宣称不含尼古丁、焦油等有害物质，可用于替代烟草及辅助戒烟等功效，电子烟异军突起。电子烟的正式名称是电子雾化器，是一种用可充电电池驱动的雾化器，通过雾化烟液或加热烟草（不燃烧）等手段，将烟油变成蒸汽，供消费者吸用。由于这种电子产品模仿卷烟，故也称为电子烟。

由于电子烟生产企业还专门针对未成年人推出了“果味电子烟”，这些“水果香烟”让孩子们趋之若鹜，互相攀比购买，使越来越多的未成年人成为电子烟的消费群体。而且，全球90%的电子烟产自中国，青少年已成为电子烟的主要使用群体。

世卫组织不久前发布的2019全球烟草流行报告指出，宣称比传统烟草危害轻和具有帮助戒烟功效的电子烟，既不安全也不健康。由于电子尼古丁传送系统烟雾中包含有毒物质和污染物，这些物质可导致人体发生一系列的病变或中毒。而且，并没有充足理由证明电子烟有助于烟民戒烟。

最新研究也表明，电子烟比普通烟危害更大，可能会影响免疫系统功能，导致免疫力下降，尤其是具有芳香添加剂的电子烟最为严重。电子烟加热后产生的二手气溶胶（电子烟的二手烟）是一种新的空气污染源。其中含有颗粒物质（包括细颗粒和超细颗粒）、某些挥发性有机化合物、某些重金属和尼古丁成分。所以，电子烟并非像很多营销宣传的那样仅仅只有“水蒸气”而已。

此外，电子烟使用者的肾上腺素水平要比一般人高，这意味着这些人更有可能出现心律不齐、心脏病突发和猝死。另外，吸食电子烟还会导致人的氧化应激水平增加。

电子烟最大危害是诱导青少年吸“第一口烟”，培养更多的未来烟民

据不完全统计，我国既往无吸烟史的青少年吸烟人数近3年来增长了4倍，71%的青少年认为电子烟比传统香烟安全，加之对电子烟广告销售渠道的不限制，增加了未成年人购买率。

中国控制吸烟协会副会长、宣武医院胸外科首席专家支修益教授向中国妇女报·中国妇女网记者表示：“烟草依赖就是尼古丁依赖，对于没有抽过烟的青少年，让其吸食尼古丁，就是想让他们成为尼古丁的依赖者，今后成为卷烟消费者。”

研究表明，电子烟对于青少年来说，意味着更大更广泛的健康威胁，这主要源于电子烟中的尼古丁。新探健康发展研究中心原主任王克安告诉记者，目前，我国电子烟其烟油主要由尼古丁制成，并通过电子烟具将尼古丁及各类添加剂雾化后供吸食者吸食。与传统烟草相比，虽然电子烟中的焦油等有害物质含量有所降低，但其中的尼古丁则容易使人上瘾，是导致人们年复一年积习难改的原因。

“电子烟的主要成分‘尼古丁’本身就是一个成瘾性物质，在我国被列入《剧毒化学品目录》，过量摄入可能危及生命，且尼古丁成瘾也是一种疾病。”王克安说。很多青少年因为接触电子烟，从而转向对尼古丁产生依赖性，进而成为一个真正的烟草制品使用者。

多国多部门纷纷出击，对向未成年人销售电子烟说“NO”

越来越多电子烟对健康危害的直接证据正在打破电子烟的“安全神话”。截至2019年10月22日，美国疾控中心已收到来自全国49个州出现的1604个肺损伤病例报告，其中24个州确认34人死亡，而这些病例之间都有一个共同点，就是患者都使用过电子烟产品。已调查的近1400个病例中，其中14%的患者年龄低于18岁。

早在2016年，世界卫生组织《烟草控制框架公约》第七次缔约方大会通过决议，促请各缔约方根据其国家法律和公共卫生目标，禁止或限制电子烟的制造、进口、分销、展示、销售和使用。

出于对未成年人的保护，截至目前，全球已有30个国家禁止任何形式的电子烟产品销售；有36个国家对购买年龄进行了限制，如比利时禁止16岁以下的人购买电子烟。另外，有54个国家禁止或者限制在公共场所使用电子烟；有7个国家禁止在有未成年人的私家车中使用电子烟。

在我国，电子烟主要以网络销售为主。此外，网吧、KTV、夜店、零售店向未成年人销售电子烟的现象也屡见不鲜，甚至有电商平台公开售卖“学生电子烟”，有些地区中小学附近的文具店也向学生出售电子烟。

为了阻止电子烟向未成年人蔓延，2018年8月国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局出台了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》，提出“未成年人吸食电子烟存在重大健康安全风险、市场主体不得向未成年人销售电子烟、社会各界共同保护未成年人免受电子烟侵害”。

2019年11月1日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端，电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架，电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

近日，国家卫生健康委、全国妇联等8部门联合出台文件开展电子烟危害宣传和规范管理，多部门协调做好电子烟监管工作，依法严厉打击违法违规制售电子烟的行为，切实维护消费者特别是青少年群体的健康权益。

专家呼吁：电子烟应纳入控烟范围，未成年人保护法应增加禁止电子烟条款

最近在北京召开的相关部门就电子烟的立法和监管研讨会上，与会专家认为，尽管线上销售监管措施已经出台，但是电子烟线下销售渠道仍可继续，这方面对未成年人的保护依然是盲区。“《未成年人保护法》修订过程中一定要增加禁止未成年人接触电子烟的条款。”中国控制吸烟协会高级顾问许桂华在会上建议。

早在2006年我国加入的WHO发布的《烟草控制框架公约》规定：“禁止生产和销售对未成年人具有吸引力的烟草制品形状的糖果、点心、玩具或任何其他实物”。《未成年人保护法》也明确规定：“禁止向未成年人出售烟酒”。而电子烟作为卷烟等传统烟草制品的补充，其自身存在较大的安全和健康风险。

中国控制吸烟协会公益法律专业委员会副主任委员李恩泽表示，目前由于对电子烟监管还缺乏法律依据，有些电商平台依然还有大量电子烟销售。他认为，应由国家市场监管总局会同国家卫健委，在各自职责范围内，依照对电子烟进行监管，并制定严格标准，将电子烟的生产和销售纳入行政许可范围，同时全面禁止通过互联网销售电子烟。

支修益也表示，希望正在起草的全国性控烟法规，要把电子烟纳入监管范围。

目前，深圳、杭州、秦皇岛、张家口这些新修法的城市，已经把电子烟列入控烟范围，北京市正在修订《市民文明行为促进条例》，条例涉及公共场所禁止吸烟，计划加入包括电子烟的内容，把电子烟等新出现的现象进行法律规范。（记者 彭芸）

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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