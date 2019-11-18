自助式学习热度上升：“要我学”变“我要学”

原标题：学习，我要DIY

你可能已经注意到，学习，正在变为一件随时随地可进行的“低门槛”事件。

听说“修图”还可以赚钱，最近中国矿业大学（北京）市场营销专业大四学生严鹏飞上B站搜视频，琢磨此项技能，以期通过兼职“修图”来赚点生活费；黑龙江大学农业资源与环境专业大四学生段翔宇在高考完后便开始创业尝试，在学堂在线等慕课平台上学习公司运营、创业指导等课程，后注册公司，并先后进行3个项目的创业实践；想练英语，北京外国语大学国际法专业研二学生杨悦说，“这样的App简直太多，地铁上也可以刷起。”

随着信息技术的发展，获取知识的门槛降低，越来越多95后大学生已渐渐由“要我学”变为“我要学”，根据自己的兴趣爱好、实践需要等在网络上自主进行“自助式学习”，即DIY式学习。对他们来说，网络就像个知识大拼盘，“只要我想学总能从中找到想要的”。

“与中小学阶段不同，进入到大学后更多的知识需要自己去寻找、学习，各种论坛、网课等互联网资源让这一切变得非常容易。”在段翔宇看来，除了学习形式与以教师为中心的课堂授课不同，自助式学习是真正把自我当成学习的中心来探索知识和自己的兴趣点。

据近日由培生集团发布的《全球学习者调查报告》显示，目前世界各地的学习者都倾向于进行“自助式学习”来掌控自己的教育，在正规教育的基础上增加自学、短课程和在线学习，从而跟上人才经济的步伐。其中，约80%来自中国、美国、澳大利亚和欧洲的受访者表示，更喜欢通过专业短期课程或在线学习工具来提升技能；在全球范围内，76%的受访者认为更多高校学生将通过虚拟方式学习，而非坐在传统教室中。

和不少学生类似，对于一些零碎的知识或小技能，杨悦会通过App、微信小程序、百度经验、短视频平台等渠道进行学习，在她看来，“这些学习应用可以说应现代人对知识的渴求而生”。但想要深入、系统地学习某一领域的知识或技能，她则会选择慕课平台。

段翔宇可以说是慕课资深学习者，4年间“试水”了多种慕课平台，陆陆续续自学了约40门课程，不用过度担心考试压力，遇到问题就在课程论坛中求助。想掌握更多高效的信息处理、文献写作能力，于是段翔宇从上学期开始在线“刷”一门“人气”课程《文献管理与信息分析》，“刷课就像刷剧一样，很过瘾”。之所以能有这样的感觉，段翔宇认为关键在于课程能否高效满足自己的需求。

最初，段翔宇往往选择那种课程名字听起来就很“高大上”的课程，从第一课开始听，“好像自己听完就会有课程所描述的那种技能，结果很多课都不了了之”。现在段翔宇进行自助式学习的原则是“哪部分内容可以解决当下的需求，就学哪部分”，以《文献管理与信息分析》这门课为例，其中的5章内容，他花4天重复听了3遍，对于一些难理解的章节甚至听了5遍直至掌握。但有的章节看看目录或听个概述就不会再听了，“不是因为课程不好，而是我现在不需要”。

“所以你首先要知道自己需要什么技能或者知识，并且靠自己的力量去学会它，毕竟不是哪里都会有老师带着你走。当然从另一个角度来讲，在哪里都会有你需要的老师，毕竟网络资源这么丰富。” 段翔宇认为，大学生有很多自己的时间，时间就是资产，把它投入到学习上大概率不会贬值。而进行“自助式学习”，你就像是自己的工程师，可以把自己塑造成自己喜欢的样子。

法律专业出身的杨悦最近又开始自学编程。在她看来，自学其实也是人们追求自我和真实的渠道之一。“现在都讲大学生要进行综合发展，各方面的竞争也比较激烈，比如说去面试实习、求职时，HR不会只看你的专业水平，也会问你会不会一些非专业技能，自己多学一点就能为简历多增加一个亮点”。

来自山东聊城市阳谷县的李帅帅非常感谢慕课。他在高二时开始接触慕课，借此给自己“加码”学习了线性代数、高等数学等4门中国大学先修课，并参加了普通生物学和大学物理相对论和量子物理的考试，拿到了结业证书。

2016年，李帅帅通过自主招生成功考入北京航空航天大学，在他看来，这种自助式学习是自己在自主招生中的一大亮点和优势。

如今的李帅帅不仅是自助式学习的受益者，也算是一位“建设者”，成为其导师所在团队开设的《太空生存》在线课程的助教，负责日常的维护与运营。

让他感触深刻的一点是，“自助式学习”已不仅是学生的“专利”，一个学习型的社会正在逐步形成。去年春节回家，他发现父亲居然在在线学习卫生管理相关课程，在乡村做兽医的亲戚也开始在线学习军事理论。更令他惊讶的是，目前他的父亲已经完成了200余门课程的学习。

如李帅帅父亲这般坚持不懈的自助式学习者不在少数，但据记者了解，也有不少自助式学习者容易半途而废。据某慕课平台相关负责人透露，其所在平台上的课程完成率一般在5%～7%之间。虽说这既是一个不断试错、尝试的过程，但也在一定程度上暴露出了自助式学习的“阿喀琉斯之踵”。

段翔宇在思考：线上考试是不是必须的？如果没有线上考试，我们又该怎么证明学习效果是否达标？如何通过网络课程推动教育公平？又如何帮助更多的人建立终身学习的习惯……

在杨悦看来，自助式学习本来就是随时随地可以拿起，随时随地可以放下，“如果现在坚持不下去，没关系，想学的时候再捡起来就是，这也是种‘变相’的坚持”。

(责编：何淼、岳弘彬)