青少年对话科学家：在孩子心中埋下科学的种子

人民网北京11月18日电（郝孟佳、刘筝）“青少年对话2019未来科学大奖获奖人”活动17日在北京举行。“我们这一代人更多的是跟踪科学，而年轻的一代人将来面临的则更多是创造。” 2018未来科学大奖获奖人马大为说，在进行创造的时候，好奇心、坚持、欣赏能力等都非常重要，青少年们从现在开始就要有创新思维。”

青少年对话2018未来科学大奖获奖人马大为和科大讯飞高级副总裁杜兰博士

马大为表示，青少年一定要有自信，要学会坚持。成长是多方面的，不仅仅是成绩，如果有自己喜欢的学科，就应该不断地去学习相关知识。

“追星就追科学家，这是一个非常好的倡导。”清华大学大一学生潘紫琪认为，科学本身是神圣的，但它需要被人们所理解、所接受，并且最终服务于整个人类社会发展。

在学习方面，潘紫琪也提出了自己的建议。她说：“不要因为流行或者社会趋势就强迫自己喜欢某一学科。只要对未知保持最本能的求知欲，挖掘自己的兴趣点，然后投入精力，这远比勉强自己学一门学科有效率的多。”

来自北京市第八中学少儿班的学生吴桐认为，通过与科学家的交流，使得自己对喜欢的学科有了更深入的认识，同时也让自己对科研工作有了更深刻的理解。

据悉，“青少年对话未来科学大奖获奖人”活动由科大讯飞与未来论坛联合举办。该活动旨在给优秀的青少年提供一个互相交流和借鉴的平台，也希望能够让更多的人关注到科技对于教育的影响与价值，更希望在孩子们中间掀起尊重科学、崇尚科学的风潮。

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