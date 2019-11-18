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淮北师范大学“文化扶贫”专场演出走进砀山

2019年11月18日16:21  来源：人民网-教育频道
 

近日，淮北师范大学“辉煌70年，壮丽新征程” 文化扶贫专场演出分别在砀山县刘楼村、毛雷庄村举行。淮北师范大学党委副书记朱德顺表示，本次扶贫慰问演出是高校教育扶贫、文化扶贫的重要内容，也是学生参加艺术实践的重要形式。

淮北师范大学“辉煌70年，壮丽新征程” 文化扶贫专场演出合影（校方供图）

淮北师范大学“辉煌70年，壮丽新征程” 文化扶贫专场演出现场（校方供图）

朱德顺强调，学校党委将进一步按照省委统一部署，为驻村干部提供支持和保障，为刘楼村、毛雷庄村的进一步发展贡献一份力量。

本次晚会以“不忘初心、牢记使命——辉煌70年、壮丽新征程”为主题，融声乐、器乐、舞蹈等多种艺术形式于一体，为了增加当地群众的参与度，刘楼村、毛雷庄村还各自派出保留节目和大家一起演出。

演出间隙，淮北师范大学党总支书记张太专、副书记李景刚看望慰问了留守儿童并送上学习用品。

淮北师范大学党总支书记张太专、副书记李景看望慰问留守儿童并送上学习用品（校方供图）

据悉，淮北师范大学校党委副书记朱德顺，校党委常委、组织部部长马哲锐，校党委常委、统战部部长、团委书记马伟等各级领导等共计2000余人观看了演出。整场演出在10月中旬已在安徽省八所高职院校进行了巡回演出，并取得了较好的效果。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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