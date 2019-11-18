推进主题教育 华南理工大学广州学院讲授专题党课

华南理工大学广州学院党委书记张培祥专题党课现场（校方供图）

人民网北京11月18日电（记者何淼、实习生赵异慧）为切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，华南理工大学广州学院多位校领导从10月30日起在所在党支部进行了专题党课讲授。

“理想信念要落到工作中、实事中。广大党员要不忘初心、牢记使命，扎实做好本职工作。”校党委书记张培祥围绕“理想信念”、“师德师风”、“党的建设”等关键词进行了讲述。他指出，要坚定理想信念，全心全意为人民服务；要以身作则，立德修身，不断提升自我；要爱岗敬业，善于团结身边的人，共同做好工作。

“逆水行舟，不进则退。我们要居安思危，继续践行学校初心和使命，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。”校党委委员曾志新阐述了如何将“初心”和“使命”落实到实际工作中。

“让学生忙起来，让教学活起来，让管理严起来。”副校长林颖从 “建立健全长效机制”、“积极引导和帮扶学生成才”等五个方面分享了对主题教育的认识。她指出，要进一步贯彻以本为本的人才培养要求，为学校教育教学工作贡献更多力量。

校党委委员李华钢分享了自己参与创建学校的“初心”。他从调查研究成果入手，全面系统的讲解了学校品牌的内涵、发展现状、存在问题以及建设路径。

校党委副书记曾令涛在课上分析了学校后勤的实际情况。他指出，后勤工作要以“外树形象、内暖人心”为切入点，以“安全后勤、绿色后勤、人文后勤、智慧后勤”为抓手，扎实推进后勤向服务型、精细化、精准化转变。

据悉，为扎实推进主题教育深入开展，华南理工大学广州学院校领导在学习调研的基础上，以调研成果为主要内容，讲授专题党课，让更多同志了解、运用调研成果，切实将调研成果转化为推动工作的实在举措。

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