南开大学校长回应对其论文的质疑：充满信心

11月18日凌晨，中国免疫学家曹雪涛院士在同行评议网站“pubpeer”发文，回应了学者伊丽莎白·比克（Elisabeth Bik）对他部分论文的质询。

11月14日起，伊丽莎白在该网站指出，以曹雪涛为通讯作者的多篇论文可能出现了图像造假问题。曹雪涛现任南开大学校长，是著名的免疫学家。此事引起了巨大关注。

这些论文涉及曹雪涛及其同事在医学免疫学国家重点实验室和第二军医大学免疫学研究所所做的部分研究工作。他在回应里首先对这位质疑者表示了感谢。“我感谢您对我们工作的兴趣，以及您对保护科学记录准确性和科研诚信的贡献——它们对我一直都是最重要的。”

曹雪涛表示，收到质询后，他已将此事列为“最高优先事项”，立即采取措施调查，仔细检查了手稿、原始数据和实验室记录。如果调查中发现对已发表记录的最高精度造成影响的任何风险，他们将立即与论文相关期刊编辑部合作。

在回应中，曹雪涛还表示，对这些研究的分析仍在进行中。基于截至目前的分析，以及从同事和同行那里收到的补充反馈，他希望补充一点——“我仍然对这些论文中得出的科学结论的有效性、牢靠性以及研究的可重复性，充满信心。”

曹雪涛说，无论如何，在监管和实验室领导方面，没有任何借口出现失误。“您提出的关切再次提醒我，作为导师、主管和实验室的领导者，我的角色和责任有多重要，以及我可能已经出现了哪些不足。因此，我感到心情非常沉重，对我现在和以前的学生、工作人员和同事、同行和学术共同体感到极其抱歉。对于我的任何失察及由此带来的不便，我深表歉意。”

他还说，此事对自己来说是一次宝贵的学习机会，促使自己不仅要在推动科学发展方面，而且要在维护科学的准确性和完整性方面做得更好。

(责编：实习生(赵异慧)、熊旭)