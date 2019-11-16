原标题：中宣部追授卢永根“时代楷模”称号

新华社北京11月15日电 在全党深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之际，中央宣传部15日在北京向全社会宣传发布卢永根的先进事迹，追授他“时代楷模”称号。

卢永根是华南农业大学原校长，中科院院士,著名水稻遗传学家。2019年8月，因病在广州逝世。他信念坚定、忠诚如山，入党70年来，始终不忘初心、牢记使命，对党和国家忠诚不渝、矢志奋斗，与共和国同成长、共奋进，是一名永葆初心的优秀共产党员。他献身科研、勇挑重担，毕生致力于水稻遗传育种研究，始终站在科学研究第一线，为国家农业发展作出了卓越贡献，是一位杰出的农业科学家。他立德树人、鞠躬尽瘁，长期奋战在高等农业教育最前沿，关爱和支持优秀人才，培养了一大批高水平现代农业专家，是一名出色的教育工作者。他艰苦朴素、无私奉献，始终坚持共产党员勤俭节约的优良作风，将积蓄880多万元捐赠出来设立教育基金，将遗体捐献给医学研究和医疗教育事业，是一位情操高尚的道德模范。曾荣获“最美奋斗者”“全国模范教师”等荣誉称号。

近一段时间，卢永根的先进事迹被中央媒体集中宣传报道后，在全社会引起热烈反响。干部群众普遍认为，卢永根的身上集中体现了为党和人民事业奋斗终身、献出一切的家国情怀，是新时代“四有”好老师和知识分子楷模。广大教师和科研人员表示，要深入学习卢永根信念坚定、至诚报国，开拓创新、勤奋耕耘，勇担重任、甘为人梯，淡泊名利、无私奉献的可贵精神和高尚情操，大力弘扬爱国奋斗奉献精神和忠诚执着朴实品格，建功立业新时代，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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