2019中国民办教育发展峰会在柳州举办

人民网柳州11月15日电（记者何淼）2019中国民办教育发展峰会11月14日在柳州举办。全国政协副主席、中华职业教育社副理事长辜胜阻作主旨讲话。广西壮族自治区政协主席蓝天立、人民政协报社长王相伟、中共柳州市委书记郑俊康、广西民办教育协会会长肖开宁出席并致辞。

2019中国民办教育发展峰会现场 （主办方供图）

辜胜阻指出，民办教育已成为我国教育事业发展的重要增长点，成为促进教育改革的重要力量，在增加教育机会、满足多元需求、促进教育公平、激发教育活力、建设教育强国等方面发挥了重要作用。发展民办教育有利于促进改善民生，夯实民生之基；有利于提供更多优质教育资源，满足多元需求；有利于扩大教育消费，助推经济社会发展。

辜胜阻强调，随着中国特色社会主义事业进入新时代，我国民办教育已进入转型升级新阶段，面对党和政府的新要求、经济社会发展的新趋势、人民群众的新期待，民办教育自身还存在一些突出问题，一是师资力量薄弱；二是办学经费短缺；三是办学行为有待规范；四是办学质量有待提升。

辜胜阻要求，为党育人、为国育才、办人民满意的教育是每个民办学校办学者的初心和使命，要切实增强政治责任感和历史使命感，坚持正确的办学方向，加强办学特色提高办学质量，高度重视师资队伍建设，优化民办教育政策环境，携手推动民办教育事业健康快速发展，谱写民办教育的新篇章。

本届会议由中华职业教育社、人民政协报教育周刊、广西中华职业教育社和广东中华职业教育社联合主办。中国民办教育协会会长王佐书、中华职业教育社副理事长苏华、广西壮族自治区政协副主席钱学明、广西壮族自治区党委统战部常务副部长林怀勇、广西壮族自治区教育厅副厅长黄雄彪、柳州市市长吴炜、柳州市政协主席陈鸿宁等出席。

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