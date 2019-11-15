2019职业教育与城市发展高层对话会在柳州举办

人民网柳州11月15日电（记者何淼）为促进职业教育与城市共同发展，2019职业教育与城市发展高层对话会于11月14日在柳州举办。全国政协副主席、中华职业教育社副理事长辜胜阻在开幕会上作主旨演讲。广西壮族自治区政协主席蓝天立、广西中华职业教育社主任钱学明、中共柳州市委书记郑俊康出席并致辞。

辜胜阻（前排左一）与郑俊康在授牌仪式上合影（柳州职业技术学院供图）

辜胜阻指出，城市化是实现经济社会高质量发展的着力点，以人为本的高质量发展是城市发展的重心，党和国家高度重视城市发展，指明了城市发展的方向。实现以人为本的新型城镇化目标，是职业教育服务城市发展的重要任务。他表示，要以服务城市高质量发展为导向，推进职业教育改革创新。以区域发展战略为引领，努力培养更多高质量技能人才；坚持职业教育“面向人人”的根本出发点，让每个人都有人生出彩的机会；塑造面向城市未来的现代职业教育，用先进的教育理念引领发展。他强调，城市的高质量发展离不开高质量职业教育的支撑，职业教育要在促进城市发展背景下探索创新发展的新路径，希望柳州以专业布局为抓手，从引领和服务城市产业发展角度，整合职教资源，推动城市产业与职业教育融合发展。

中华职业教育社总干事方乃纯（前排右一）与柳州市市长吴炜在签约现场合影（柳州职业技术学院供图）

会议上，中华职业教育社与柳州市政府签署了《中华职业教育社、柳州市人民政府共同推进“职业教育促进经济社会发展试验区”建设协议书》。柳州市被授予“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验区”铜牌；柳州职业技术学院被授予“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验校”铜牌。

中华职业教育社副理事长苏华（前排左一）向柳州职业技术学院院长石令明授牌（柳州职业技术学院供图）

据了解，本次活动由中华职业教育社与广西中华职业教育社、中共柳州市委、柳州市人民政府联合主办。广西壮族自治区及柳州市有关部门负责同志，各职业院校、企业嘉宾等200余人与会。

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