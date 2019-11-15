原标题：杭州一学校设“校长挑战日” 俯卧撑跳绳随便学生选

学生下战书，校长回应“不服来战”

杭州市安吉路实验学校设立“校长挑战日”，俯卧撑还是跳绳，随便学生选

学生们集体下场比赛，擂台中间的是黄校长。

昨天下午四点，杭州市安吉路实验学校6~9年级全体学生集会，出现了突发事件——学生们集体向校长黄雄下战书，表示要向他挑战俯卧撑。

现在的学生，胆子真大！更让人想不到的是，黄校长欣然应战，站上擂台。

没看到规则就应战

因为校长底气十足

学校操场上立刻出现了“一挑百”的壮观场面，近百号学生一拥而上，围绕擂台排开，和黄校长一起做起了俯卧撑。

这次挑战活动，是学生会一手策划，学校德育处的老师们积极配合实施的。虽说提前听到了风声，但黄校长直到接到挑战书那一刻，才晓得详细的挑战规则——“今天，我以学生会的名义，谨代表全体同学，向黄校长您发出挑战，我们挑战的项目是俯卧撑，希望您有勇气接受我们的战书，如果可以，我们希望如果获胜了可获得一定的奖励。”

黄校长为啥在挑战规则都没搞清楚的情况下就欣然应战？理由很简单，他有底气。

看到年过半百的校长，又是拍手、又是心形按压，做出一连串高难度的俯卧撑动作，不要说学生了，全校年轻老师都变成了柠檬精，心里有点酸。有位老师悄悄感叹，难怪黄校长今年53岁了，但看上去非常年轻。

中年男生的锻炼秘方

跳绳+俯卧撑+冷水澡

黄校长向钱报记者坦言，自己也曾是“反面典型”。由于不注重锻炼，他的体重曾达到80公斤（现在基本70公斤左右），体检报告单上问题一大堆，不止有脂肪肝，血压也偏高，稍不留神就要高血压了。

体检结果让黄校长开始注重身体锻炼。“跳绳坚持练了20多年，每天都要练10~15分钟，快慢结合连续地跳，算是有氧运动和耐力锻炼。”

至于俯卧撑，是从四五年前开始系统练习，刚开始只做五个标准的俯卧撑，黄校长已经感觉累到不行，但每天坚持练习下来，黄校长现在的“标配”是每天做3组，每组20个俯卧撑，“一天不练，我就感觉缺了点什么。”

现在，黄校长每天早上五点半起床，先在客厅做3组俯卧撑，再去洗个冷水澡，而且还是一年四季坚持冷水洗，连下雪天也如此。用黄校长的话说，就是“洗完冷水澡以后很精神、很轻松。”

每天去学校上班，黄校长都骑自行车出行，冬天也只是在衣服外套一件背心，“因为一点都不冷，即使冬天早上骑车，也有一种在春风里的感觉，很舒服。”听到这里，记者也不得不服。

一大早到办公室，黄校长会练十来分钟跳绳，再去食堂吃个早饭，然后就以饱满的精神状态去校门口迎接师生。“健身以后，精气神上的变化最大，每天早上锻炼完，整个精神状态都上去了，每天给师生们展现的状态也很好。”

鼓励学生加强锻炼

每月设立“校长挑战日”

几年坚持下来，黄校长的体检报告单上所有指标回归正常，已经连续多年义务献血。

黄校长说，这次之所以欣然应战，一是对自己长期锻炼出来的体能有信心，二是和同事注意到，体能测试项目中的引体向上，目前是学生普遍存在的弱项。“引体向上是必选内容，但学生上肢力量普遍比较薄弱，学校也一直在想办法促进，老师们是把办法想到了我这里，因为俯卧撑正好也是配合锻炼上肢的项目。想用挑战的方式，鼓励学生们多锻炼。”

钱报记者拍到的那段视频，其实是今天举办的“热身赛”，黄校长先示范了常规和有难度的动作，再让按捺不住的挑战者当场体验一番。正式的挑战时间也定下来了，每月第二个周五就是“校长挑战日”。当天早上，挑战卡会准时送达校长办公室，黄校长当天会约定时间恭候，和挑战者一决高下。

昨天下午和一大群学生PK，还只是小试牛刀的热身，正式的“校长挑战日”还没到，黄校长已经放话了：“不服来战！”

（沈蒙和）

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