原标题：浙江多所中学招聘会上北大清华毕业生成了主角

浙江多所中学招聘会上北大清华毕业生成了主角

50万年薪、教师公寓，学校纷纷抛出优厚条件，瞄准高学历人才

今年9月，深圳中学公布2019届拟聘用的28名应届毕业生名单，其中10人来自北大，5人来自清华，28个毕业生中共4个博士，24个硕士。

近日，深圳南山外国语学校（集团）高级中学发布2020届毕业生拟聘名单，几乎清一色的清华北大毕业生阵容——20名录取者中，有19人毕业自清华、北大，另1人为北师大本硕连读。

对北大清华毕业生有吸引力的，不止省外中学。日前，浙江多所中学招聘现场，也出现了这两所国内顶尖高校的毕业生身影。

浙江多所中学招聘会上

北大清华毕业生成了主角

50万年薪、教师公寓，学校纷纷抛出优厚条件，瞄准高学历人才

得到电话那头肯定的答复后，刘保华老师微笑着说：“这已经是第四个了。”杭州高级中学钱塘学校明年9月正式启用，需要招聘新老师，他是参与人之一。最近的一次招聘，在达成初步就业意向的应届毕业生中，就有4人来自北大，包括2名文科硕士，还有化学博士、生物博士等。

北大清华毕业生去中学应聘，初中高中纷抢高学历人才，俨然是今年招聘季最大的热点。

众多中学招老师

走进北大清华校园

海亮教育从9月开始连续举办多场校园招聘会，截至11月3日，1793人投递简历，其中清北毕业生114人，本科阶段就读清华、北大的占47.37%。目前录取优秀毕业生216人，包括北大25人、清华9人。

杭州几所重点高中，同样也是许多北大清华毕业生理想的“归宿”。杭高钱塘学校招聘进程尚未过三分之一，已与4位北大毕业生达成初步就业意向，其他还有多名北大、清华毕业生正在沟通中。

“前不久，我们在北大就业信息网和校内论坛发布了一则招聘公告，没想到宣讲会当天，现场座位被瞬间秒杀。”刘保华老师告诉钱报记者，“有位北大博士早早到了，抢占了最佳位置，而且全程认真听宣讲，不时记录，宣讲会后和我们进一步沟通，表达想来杭高当老师的意愿。我们杭高钱塘学校也确实可以为其提供很好的条件和福利。”

杭州学军中学下周三要进行一场招聘考试，来参加的几乎都是北大清华的毕业生。

育才中学教育集团的招聘负责人，昨天下午已赶赴北京，此行的目的地就是北大和清华。陪他一同前往的，是学校去年招聘的两位新老师，一位毕业于北大，另一位毕业于清华。因为担心来应聘的人多，三位老师忙不过来，育才中学有在北大、清华就读的十几位校友预备来现场帮忙。

民办学校开出50万年薪

培养学科竞赛教练

钱报记者浏览省内中学的招聘启事，发现不少学校对北大清华毕业生有两种定位，一是优秀任课老师，二是学科竞赛教练。

例如，10月30日，宁波北仑区发布公告，要招聘一批高层次紧缺教育人才，分配到省特色示范高中工作。其招聘人数为10人，清一色的竞赛指导老师，包括数学、物理、化学、生物和信息学，每学科招聘2人。应聘人员必须符合两个条件之一：年龄40周岁以下，曾指导学生获得全国高中学科联赛（省级赛区）二等奖及以上成绩。年龄30周岁以下，高中时期曾获全国高中学科联赛（省级赛区）二等奖及以上成绩。招聘地点选在北大，众所周知，学科竞赛获奖选手最喜欢去的高校，非北大清华莫属。

与此同时，宁波市教育局也发布公告，市教育局直属6所学校决定面向全国公开招聘事业编制教师17名，其中9个竞赛指导老师岗位，其中，对2020年全日制普通高校应届毕业生的要求是，高中时期参加过省级学科竞赛，并获三等奖及以上成绩。钱报记者估计，来投简历的，肯定少不了北大、清华毕业生。

此外，今年4月，10名毕业于北大、清华的奥赛金牌选手与海亮教育签约，到海亮高级中学任教，正是该教育集团的“金牌教练储备计划”。

许多学校为此开出优渥的待遇，尤其是一些民办学校：海亮高级中学年薪35~50万；杭州育才中学除了不低的年薪，还有子女可安排到杭州市育才系列学校就读等多项其他福利。

说开去

名校毕业去中学当老师

为什么越来越多

采访过程中，多位负责招聘的老师告诉钱报记者，北大清华毕业生向中学投简历有逐渐增多的趋势，是从三年前开始的。

作为招聘单位，他们认为这主要有三个原因。一是地理优势，无论是深圳，还是杭州，近年发展态势越来越好，城市本身就很有吸引力，近三年相继有新办高中投入使用，招聘人数一下多了；二是行业发展的优势，现在全社会都重视教育，杭城部分高中还与大学有合作，在中学当老师也有机会继续搞研究，有专业发展空间；三是待遇不错，无论是民办学校开出的高薪酬，还是一些公办学校提供的教师公寓等福利，都是很大的吸引力。

虽说北大、清华毕业生都自带学霸光环，但也不意味着可以免试进入中学教师的队伍。和普通师范生应聘一样，笔试、面试两关，他们必须一关关过。

笔试，招聘学校一般都按学科出题，专门招聘竞赛教练除外。

题目主要涉及各学科高中课本基本知识点和高考复习内容，所以会包括若干高考题型，要教学生，老师自己先要会做；有些学科也会有少量的竞赛题，试试未来老师在业务方面的钻研潜力。

类似笔试，北大、清华毕业生优势明显，毕竟有高中学霸的底子在，解题的逻辑性和思维的灵活度的确相对比较好，但是师范生也有自己的师范生长期积累下来的职业技能优势。

面试，以微课、说课等形式开展。但像杭高等学校，有的学科考虑到北大、清华等非师范类院校的毕业生实际情况，没有经过系统的专业老师职业培训，所以有的学科会酌情允许应聘者用讲解自己的硕士毕业设计等方式来替代，借此考察他们的学科素养、学术水平和思维逻辑、语言表达能力。

很多人会说，会学习，不一定会教书。所以，面试官基本都是各校的学科带头人，不但有教研组组长、特级教师，甚至有金牌学科竞赛教练，清一色独具慧眼的大咖。

（沈蒙和）

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