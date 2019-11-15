人民网>>教育>>滚动新闻

追着乡村跑的小学校长

2019年11月15日08:34  来源：中国青年报
 
原标题：追着乡村跑的小学校长

　　程风和学生一起排练渔鼓舞。

　　程风给学生上语文课。

　　程风到江西省上饶市鄱阳县北塘小学当校长的第一天，天气闷热。她找遍了这栋两层的教学楼，发现楼里不通水电，学校里没有广播、打印机，也没有电风扇和厕所，甚至连学校的门牌都没有。那一天，这位年轻的女校长在篮球场上呆坐了两个小时。

　　北塘小学是一个偏僻的教学点，生源流失严重，教学质量全乡垫底，不仅没有校长，就连教师也“跑”光了。村民纷纷到中心学校、乡政府上访，要求换老师。2015年暑假，全乡贴出北塘小学校长竞聘告示，尴尬的是，一个多月过去了，无人应聘。

　　“一所学校可以没有电子白板和塑胶跑道，但不能没有老师。”程风不顾家人反对，主动报了名。2015年8月26日，经过考察，她被任命为北塘小学校长，开始“抢救”这个濒临关门的农村教学点。

　　程风拿着报名表，在教室里等了一整天，没等来一位家长和孩子。后天就要正式上课了，怎么办？第二天，在当地村干部的指引下，她走村串户到适龄儿童家家访。几番询问才知道，因为家门口没有好老师，家长们都把孩子送去了私立学校和乡里口碑好的中心学校。

　　程风一番努力劝回了17名学生。没有老师，程风就通过微博、微信群、QQ群等途径，多方推介北塘小学，发动大学同学和在校大学生前来支教、实习；不通水电，就请工人来打井、安装电线。

　　不久后，3名来自各地的师范生，拉着行李箱来到了这个山村教学点。为让新来的女教师们安心，她自费买了4张床，陪她们在学校同吃同住，还主动掂起勺子当大厨，照顾教师们起居。

　　学校周围有很多坟，几个女老师半夜不敢上厕所。回忆起那段经历，北塘小学教师何剑虹苦笑，“要么憋死，要么吓死”。

　　学校没有电铃，上下课，需靠人工敲打“磁铁”发出声响作为提醒。没上几天课，程风就有好几次因为上课太投入，忘记打铃，“总不能时刻看着手表吧！”她自掏腰包给学校添置了音响设备、打印机、电脑，在每个教室都安装了校园广播，还请人新建了国旗升降台，2016年5月的一天，北塘小学升起了建校以来第一面五星红旗。

　　为了节约经费，她还和几位年轻的教师一起，在网上买来涂料，一笔一画，自己动手绘制校园文化墙。

　　“记不清前前后后花了多少钱，只要学校缺什么她就拿出自己的工资买什么。”丈夫谭智峰说。

　　为了重建家长对学校教学水平的信心，她首设校园开放日，邀请家长走进课堂。每周二，家长可以随时来学校，走进任意一个课堂听课。

　　没有专业的音体美教师，程风和3位教师上网自学音体美知识，课上再教给学生，靠着土办法，把学校的音体美课开齐开足。

　　程风每天都早起，早上7点播放校园广播，8点10分上课铃声响起，校园里开始陆续传出读书声、追逐打闹声。北塘小学开始重新生长。

　　学生都是留守儿童，很少过生日。为了让孩子有仪式感，程风把学生们的生日一一做了标记，按照日期给每个学生过生日；为了快速提高学生的学习成绩，她和几位年轻教师一起，利用放学后的时间义务给学生辅导功课，3年里一天不落。

　　为了向北塘村村民展示办学成绩，程风精心筹办了2016年元旦汇演，从节目设计、舞台排练到化妆，教师们带领学生，对着视频一个动作一个动作练习。劝返的17名学生家长和部分村民受邀出席。看着自家孩子的演出，家长们兴奋不已。“10多年了，第一次在学校看到这么精彩的节目。”有家长自费买来烟花爆竹，把元旦汇演搞得像春晚一样热闹，村民对学校也开始看好。

　　3年里，北塘小学在校学生从17人增至120余人。仅一年时间，学生成绩从原来的全乡倒数第一，升至全乡前三，实现了一个农村教学点的完美“逆袭”。村里的适龄学生纷纷回流，连邻村的孩子也跑来求学，村民们提着自家的土特产、鸡蛋和蔬菜来感谢学校。

　　2018年秋季开学前夕，听说程风将被调走的消息，学生家长纷纷赶到学校将程风团团围住。“你在哪办学，我们就把孩子转过去”“我们啥都不认，只认你”……听着家长的话语，程风背过身去，抹了好几次眼泪。

　　“程风精神，北塘效应；小老师，大作为。”鄱阳县教体局局长汤飞表示，在程风精神的感召下，游城乡出现了6位90后女校长，她们工作在各个乡村教学点，为乡村教育持续接力。

　　如今，程风是江西省鄱阳县莲湖乡四望湖小学的校长。身边的同事都往城里调，可这位90后女校长总爱追着乡村跑。从教8年，她执教的学校从山区到湖区，不变的是，教学点永远在乡村。

　　“要抢时间，啃下乡村教育这块‘硬骨头’，在两年内拉近我们湖区乡校与城市小学的距离。”

　　“偏远的乡村学校，不能总是老教师一直教到60岁，如果没有年轻教师，再教到65岁，实在教不动了，就关门了。”出生于农村的程风，凭着自身努力，本有机会走出大山，可打小目睹“好老师不断进城，年轻老师少之又少”的窘境，她毅然选择扎根农村。

　　四望湖小学坐落于中国最大淡水湖鄱阳湖中的孤岛上，四周环水。2007年年底，莲湖大桥建成通车，莲湖乡的一众乡亲才得以告别摆渡出乡的境遇。

　　2018年9月，程风到任莲湖乡四望湖小学，全校师生都在观望这名个头不足1.6米的年轻女校长，能给学校带来多大改变。“500余名在校生，95%以上是留守儿童。”任职前，程风就听说学校问题多，家长意见大。办完入职手续，她立刻开始家访，一星期走访了数十名学生家长和教师。

　　在一名教师家中走访时，程风问，“你们工作时间怎么样？”

　　“有课就上课，没课就不用来（学校）。”对方说。

　　“和家长沟通多吗？”

　　“基本没有沟通，上完课很多事就不用再管了。”

　　程风很快意识到了问题。原来学校多数教师住在县城，有的教师上班时间“开小差”回家；有的老师上班时间调课、请假成了家常便饭。还有家长向她抱怨，“教学时间，学生和家长在学校常常找不到老师”。

　　“学校管理松散，老师没有坐班意识，上完课就走。有时上午上课，休息一下午。”为了纠正自由散漫的工作作风，开学前一个月，她和学校行政班子，商量制定了新的学校教学管理制度，在开学前的全体教师会议上，程风当着所有教师的面，把制度一条条地进行了宣读。

　　开学时，“教师坐班制”在全校推行，除了午休时间，上班时间没有特殊情况，任何教师不得请假、早退。

　　起初，老师们并不买账，私底下找到程风，“校长，我家离学校远，能不能让我提前回去”“校长，我的孩子还在上幼儿园，需要接送，下午最后一节课，可不可以不排我的课？”

　　那时，程风委屈得一个人在办公室里抹眼泪，“学生都是留守儿童，回家本就没有家长带，如果学校的思想和学业教育再缺失，就容易出问题。何况，小学放学早，如果教师连这点正常的工作时间都保证不了，孩子在校的安全谁来保障？”

　　“要求教师做到的，自己得先做到。”为了保证一早到校，她干脆住在学校，每天早上7点半准时出现在校门口，只有周末才回家。她还在校门口立了一个大牌子，谁值周、谁请假一目了然，哪怕是自己请假也要写上去。

　　上班时间有了硬性要求，还有校长以身示范，教师们开始准时到校，自觉坐班。不久后，程风发现，“学校的教学气氛和业务讨论的氛围浓了，原来懒散的教风也改变了”。

　　一段时间以来，莲湖乡尊师重教的氛围不足。开学后，程风决定召开一次全校家长会，重塑家长对这所孤岛村小的信心。“建校20年了都没开过一次大型的家长会，学校没有开大会的场地不说，还涉及这么多班级。”不少教师都建议她不要做如此大胆的尝试，但程风很坚持，“事关全校师生和家长的切身利益，这个家长会一定要开”。

　　平日里，家长们大多在外务工，以往家长会的到会率并不高。为了保证到会率，会前，由班主任发出家长会邀请函后，程风和教师们通过电话、微信等与每一位家长沟通，让家长务必到会。9月3日，400余名学生家长出席家长会，耐着高温，坐在操场上，耐心地听完了程风的讲话。

　　“请你们相信，我一定把这支教师队伍带好。”会上，她向学生家长郑重承诺。

　　对教师教学能力的要求也越来越高。程风在全校推行公开课常态化，这周新教师上公开课，下周老教师上示范课，课后组织教师评课，以每周赛课的形式，提升教师业务能力。

　　教师们压力随之增大，不打招呼，校长可能随时推开门走进教室听课，当面指出不足和改进建议。“现在要上好一节课，要花几节课的时间准备，校长可能随时会来听我讲课，必须特别仔细地备好课才行。”一名年轻教师说，就连课堂作业、作业批改质量、学生辅导记录、备课质量等是否达标也必须定期考核。有了每月一次的严格检查和评比，教师们你追我赶，教学成绩有了很大提高。

　　如今，四望湖小学新建了舞蹈功能房，配备了多媒体教室、留守儿童之家、科学实验室和美术室，还连上互联网，装了摄像头，有了新的班班通和音响设备，一年时间里校园环境和硬件设备焕然一新。

　　村民们对这位女校长更是赞不绝口，尊师重教的氛围也慢慢好转。有教师悄悄跑来告诉程风，“校长，现在家长对我们的态度都变好了”。

　　“外表瘦弱，但敢想敢干，肯吃苦。”在很多人的印象里，工作8年，即使是怀孕期间，程风也没耽误一节课。怀孕第36周患了突发病毒性带状疱疹，医生说，这是疲劳过度、免疫力下降引起的，要她赶紧回去休息，不然会感染给孩子。

　　那一刻，程风无助地直掉眼泪，丈夫谭智峰牵着她的手，难受得说不出话。谭智峰记得，程风怀孕时吐了6个月，几乎吐得脱水，只能靠每周六输葡萄糖来维持身体机能和精神状态，但她还是坚持上课，一天不落，硬是咬紧牙关坚持到分娩前一天。

　　2017年5月，程风升级做了妈妈。孩子还没满月，她不顾家人反对，放弃产假，带着婴儿回到学校工作，利用课间时间哺乳。“如果我请假了，同事的任务就会加重。乡村教师少，一个萝卜一个坑，学生耽误不得。”

　　2019年，程风获评全国最美教师称号，“她从没想过要做一名模范教师、最美教师，更没想过成为典型和榜样，她想的仅仅是成为一名好老师，单纯地对学生好。”谭智峰说。

　　中国青年报·中国青年网见习记者 陈卓琼文并摄

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved