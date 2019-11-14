原标题：36年坚守，只为中国能拥有原创幼教体系

近期社会各界对我国学前教育(包括3~6岁幼儿教育和3岁前的早期教育)表现出前所未有的重视。学前教育科学的教育目标是什么?学前教育应具备怎样的先进教育理念和教育内容?学前教育科学的教育模式和教育策略是怎样的?国际先进的学前教育有哪些特点?......为此,记者特别采访了国际著名儿童心理与儿童教育专家、国际儿童关键期教育创始人、国际儿童关键期研究与关键期教育权威专家殷红博教授。殷红博教授从事幼儿心理学、幼儿教育学、人类大脑发展关键期研究已经36年,创办幼儿园开展幼儿教育实践22年,他的非凡的学术历程和广博的学术成就在国际幼儿心理学领域、幼儿教育学领域也是罕见的。尤其他原创的科学、系统、高效、实用、拥有完全原创自主知识产权的“华夏CYBK儿童关键期教育体系”,得到国内外学术界高度重视,为中国学前教育创新争得了荣誉。

学前教育水平决定一个国家人才培养的核心水平

谈到学前教育的重要性,殷教授表示:代表一个国家的人才培养核心水平的领域,不是大学,也不是中小学而是学前教育。我们都知道几千年前中华民族就有对“3岁看大,7岁看老”的人才培养观的伟大认知,学前教育是一个国家的文化,更是一个国家的文明。我们不能总是引进外国的教育,我们不能总是把优秀的孩子送去外国学习,中华民族五千年的文明精髓和文化传承要从学前开始。只有这样,中华民族才能真正成为世界文化、文明的核心。

殷红博教授作为世界上第一个用人类大脑发展关键期理论和未来杰出人才早期因时施教理论,科学揭秘“3岁看大,7岁看老”真谛的教育家,他是亚洲开展儿童关键期创新学术研究和教育实践的第一人,他创立了“人类发展关键期多维度理论”。殷教授指出;0——7岁儿童大脑发展关键期的研究和儿童发展关键期教育,是目前国际脑科学、儿童心理学和儿童教育学领域最关注、最前沿的科研课题。他经过36年41000余人次长期跟踪科学研究与教学实践,在国际上首次提出了人类发展关键期的五大规律:相似规律、时间规律、持续规律、水平规律、优势规律。殷教授从人类发展关键期角度为笔者解释了幼儿教育对人才成长的首要作用和对国家强盛的核心价值。他认为,国家的富强是孩子7岁前的教育质量决定的。殷教授说:“我们36年的研究和22年的实践表明,人类50%的发展关键期在3岁之前,70%的发展关键期在7岁之前。7岁也许不到人生的10%却几乎决定了人生的100%。例如:人类最核心的运动素质、语言素质、艺术素质、情感、注意能力、记忆能力、思维能力、创造能力以及独立、自信、善良、诚信、感恩、勇气、团队意识、上进心、兴趣、行为习惯、价值观、自我认知等的发展关键期,都是在3岁前开始萌芽,7岁左右开始成熟起来。”殷红博教授撰写的世界第一部从7岁前人类发展关键期角度,培养未来杰出人才的学术专著《人才*教育*关键期》。

殷红博教授告诉记者,在整个教育领域和人才培养体系中,3~6岁的幼儿教育的价值越来越被广泛认同,几乎所有发达国家对学前教育的重视程度都超过大学和中小学,正因为如此,他们才有了优质的的教育水平和人才培养水平。贫困落后的发展中国家几乎都是不重视学前教育。现代幼儿教育是高良心、高智慧、高系统、高科技、高价值的教育领域,只有富有爱心和责任心的人,才能成为幼儿教师;只有高智慧的人,才能成为幼儿教师。高科技教玩具和高科技教学器材要大量引入幼儿教育。幼儿教育要全面体现出超过中小学和大学教育的师资和资金投入优势。因为这是非常值得的投入,正如:美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者赫克曼研究表明:3岁前早期教育的投资回报率为1:18;3-4岁下降为1:7;小学下降一倍,为1:3;大学下降更厉害,直接跌落为1:1。美国著名心理学家布鲁纳研究表明:6岁前,幼儿1年的教育效果,到中小学以后6~8年都很难达到。

36年只为中国原创自主知识产权学前教育体系

殷红博教授表示,要拥有国际领先的幼儿教育必先拥有完全原创自主知识产权的幼儿教育体系。每个阶段的教育要想获得优质的教育质量除了要拥有科学、专业的教育政策法规外最重要的就是要拥有完全原创自主知识产权的教育体系。至今为止世界上有3套幼儿教育体系较完整,影响最大,处于不同年代时期的领先地位:蒙台梭利教育体系、瑞吉欧教育体系和多元智能教育体系。中国1902年由湖广总督张之洞在武汉创办中国第一家幼儿园,至今已有117年的历史了。但是中国至今缺少一套适合中国国情的,拥有完全原创自主知识产权的幼儿教育体系。借鉴其他国家再先进的幼儿教育体系,也很难符合中国的国情,因为中国有与世界其他国家完全不同的文明体系、文化体系、语言文字体系和思维模式。这就使得中国的幼儿教育要想达到世界领先水平就必须符合中国的综合文化与语言体系。

殷红博教授告诉记者:研发出一套拥有原创自主知识产权幼教体系至少需要25年左右。国际幼儿教育已经近200年的历史了,至今才有上述3套较完整、较有影响力的国际领先教育体系,亚洲还没有1套完整的世界级幼儿教育体系。这是因为,要研发出一套原创自主知识产权幼教体系至少需要25年左右的时间。要付出大量的人力、物力和时间成本。

一套原创、国际领先的幼儿教育体系的诞生,至少要经过下面6个阶段。

可行性预研阶段。

基础理论研究阶段。

原创系统理论完成阶段。

原创教学体系、课程体系、教法体系完成阶段。

信度、效度实践验证阶段。

在大数据实践验证基础上修改完善阶段。

一套原创、国际领先的幼儿教育体系,至少需要五方面的内容:

1.原创教育理念体系。

2.原创教学内容与课程体系。

3.原创教学方法与教学策略体系。

4.原创师资选拔与培养体系。

5.原创教育与发展测评体系。

殷红博教授和他的科研团队历时36年创立“华夏CYBK儿童关键期教育体系”

殷红博教授1983年开始在研究人类大脑发展关键期规律和特征的基础上,同时开展幼儿心理学、幼儿教育学、人才学和未来学的研究,创立人类大脑发展关键期多维度理论和儿童关键期教育理论。1997年,创办北京博凯智能全纳幼儿园,广泛验证关键期教育理论和综合教育体系的信度和效度。(北京博凯智能全纳幼儿园作为殷教授的实验基地,不搞加盟不搞连锁,至今只办一家,至今已经22年,前六届毕业生二十分之一考进美国哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福等世界前三十名大学,是中国平均水平的数千倍。)殷红博教授在广泛研究人才学、未来学、成功学、管理学、儿童心理学、幼儿教育学、家庭教育学、运动学、医学、艺术等学科的基础上,结合中华民族成才优势和文化精髓,并在此基础上提出未来人才培养大趋势理论和我国人才培养早期教育发展理论。殷红博教授先后总结出:观察流、记忆群、思维拓界、灵感整合、优势心理、全脑认知、手脑策略、数学集序、语言创维、体能展势、艺术领悟、品德建模等一系列儿童全素质开发创新理论。创立了拥有完全原创自主知识产权的“儿童发展关键期全素质优势教育体系” 、“现代幼儿园关键期教育科学管理体系”和“现代幼儿关键期教育师资培养体系”等改变了中国传统幼儿教育理念,填补了亚洲人才培养早期开发理论和学前教育领域的空白。

殷红博教授经过36年创新学术研究和22年综合系统教育实践创立“华夏(CYBK)儿童关键期教育体系”,被誉为将成为影响世界的第四套学前教育体系。殷红博教授也被誉为“中国儿童关键期教育之父”。

“华夏(CYBK)儿童关键期教育体系”包括以下内容:

1.儿童关键期十大核心教育理念

2.儿童关键期十大核心教育原则

3.儿童关键期十大核心教育方法

4.儿童关键期教育十大核心课程领域

5.儿童关键期教育十大测评体系

6.儿童关键期教育师资培养体系

7.儿童关键期教育幼儿园标准管理体系

8.殷红博儿童关键期教育六步备课法

9.殷红博儿童关键期教育六步教学法

10.殷红博儿童关键期教育六步教学总结法

11.殷红博儿童关键期九大教学要点

12.殷红博儿童关键期幼儿园人机互动全媒体电子化课程体系

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研发国际领先幼儿教育人机互动电子化教材

教材是教育的核心与灵魂。殷教授历时9年半花费1500余万元,研发国际第一套全年段全媒体人机互动电子化教材《儿童关键期幼儿园课程》和《未来幼儿园创新模式》。该教材能够减少幼儿教师70%的劳动强度,极大的弱化教师的职业素质,使新手教师也能达到合格教师的教学效果。填补了中国幼教的空白,使中国幼儿教育在高科技、高智慧、高系统领域领先世界。

(责编：郝孟佳、熊旭)