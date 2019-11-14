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西安财大：把扶贫收获带进思政课堂

2019年11月14日09:03  来源：中国青年报
 

将扶贫收获带进思政课堂是一种怎样的体验？日前，西安财经大学偌大的报告厅内坐无虚席，一场特殊的思政课在大学生中掀起了空前热潮。

授课者是刚从乡土田野归来，圆满完成“脱贫攻坚贫困县退出第三方评估”任务的老师和同学；台下的听众是200余名学生党员和辅导员代表；西安财大校党委书记杨涛则成为这堂特殊思政课的“点评人”。

9个月时间，从沟壑纵横的黄土高原出发，自祖国的“东极”黑龙江佳木斯到祖国的“西极”新疆乌恰县，累计深入62个乡镇的150多个行政村，深度走访8000余名农户，对参与走访调研的180名大学生来说，这是一场前所未有的乡土实践。

9个月里，大学生们在指导老师的带领下，以调研员的身份参与并主导了22个县的“贫困县退出第三方评估工作”，为我国扶贫攻坚搜集了大量客观数据。

“如何将这些来之不易的体会转化为‘动能’，推动学校3000多名学生党员的思想政治教育探索？”在杨涛的倡议下，“扶贫评估、致敬祖国”师生宣讲团成立。

“2016年，我国在贫困县退出工作中正式引入第三方评估机制。”报告会现场，带队老师宋敏向在座大学生做了形象比喻：精准扶贫中，老百姓是出题人，地方政府是答卷人，第三方则是阅卷人。

作为第三方评估参与单位，西安财大调研组承担的评估任务主要是：一看“房”——住房是否有保障；二看“粮”——是否吃、喝、穿不愁；三看主要劳动力“强不强”，医疗是否有保障；四看家中有没有“读书郎”。

为获取最真实的一手资料，调研组师生克服零下20摄氏度的严寒、40摄氏度的酷暑，以及海拔4500米的高原反应和长途颠簸，进村入户、实地调查。调研结束时，他们不仅向有关部门提交了极具价值的评估报告，还撰写出50万余字的系列报告《贫困县退出专项调研感想》。

鲜活的故事、生动的语言、震撼的画面，报告团成员将一段段感人的故事还原——会场里始终激荡着浓烈的爱国情。

“白衣圣人”吴登云和“人民楷模”布茹玛汗·毛勒朵，是宋敏讲述的两位令他感动至深的人物。在素有“中国西极”之称的新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，县人民医院原院长吴登云将一生奉献给了帕米尔高原。30多年来，他无偿献血30多次，共计7000多毫升，相当于一个成年人的血液总量。

吴登云还曾从自己身上取下13块皮肤，给烧伤患儿移植。他还为当地培养了340多名克族医生，在戈壁滩上建起园林式医院。他劝说唯一的女儿和他一样留在乌恰县医院工作，不幸的是，女儿因车祸去世。

另一位是布茹玛汗·毛勒朵。19岁时，她与丈夫来到乌恰县吉根乡，成为第一批冬古拉玛山口的护边员。她用56年时间坚守在祖国470公里的边防线，足足走了20多万公里。

巡边时，只要见到能够刻字的大石头，布茹玛汗就刻上“中国”二字。她还亲手埋下了10多万块带着“中国”字样的石块，创造出56年无一例人畜越境事件的守边业绩。布茹玛汗说：“我熟悉冬古拉玛山口的每一块石头，就像熟悉我家抽屉里的东西一样。”

“这样浓烈的爱国情，绝不是无源之水，而是深深根植于乡亲们心中。”调研队员梁垚说。

在山脉延绵、难见绿色的乌恰，梁垚入户走访时见到一位柯尔克孜族大妈，虽然大妈的眼睛几乎看不到东西，但却托人将“热爱祖国”4个字工整地绣在了桌布上。

原来，这里的大多数人家日子过得都很艰难，孤身一人又有眼疾对大妈来说更是雪上加霜。后来有了扶贫政策，村里为大妈申请了低保户和贫困户，使她的生活有了保障。村里还发展了畜牧产业，贫困户有了分红，住进了政府新修的房子。谈起这些，大妈脸上洋溢着对现在生活的感恩和满足。

宣讲团成员赵志明搜集到的数据显示，党的十八大以来，全国共选派驻村帮扶干部277.8万名。截至2018年年底，全国有662名基层扶贫干部在脱贫攻坚中献出宝贵的生命。5年来，农村累计减贫6853万人，减贫幅度接近70%；贫困发生率从2012年年末的10.2%，下降到2017年年末的3.1%。

“调研脱贫攻坚本身就是一堂生动的国情教育课，而将调研所得搬上思政课堂，更是一次别开生面的探索和尝试，它能让这样的宝贵收获影响和引导更多青年学子。”西安财大马克思主义学院院长闫团结说。

很多学生纷纷表示，“脱贫攻坚是一场‘战斗’，能在风华正茂的年纪参与或感知这场战斗，得到磨练成长，是一种幸运。”这堂思政课也让青年学子感受到了重任在肩，“未来，我们追求理想的道路会更加脚踏实地。”

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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