背着学生上下三层楼 暖男体育老师认识下

原标题：暖男体育老师认识下，很帅哦

费老师背着学生上下楼。

费帆老师

日前，钱报记者被一张照片暖到了。照片里，一位老师正小心翼翼背着一名女生下楼。小姑娘的右脚打着厚厚的石膏，显然是行动不便。

偶然拍下这张照片的，是杭州拱宸桥小学的一位科学老师。她告诉钱报记者，照片是在学校的科学教室外面拍到的。

小姑娘今年六年级，教室在一楼，而科学教室在三楼。自从摔伤了脚，小姑娘上科学课就成了难题，因为她身高近一米七，班主任和科学老师都背不动，幸亏照片里的这位体育老师挺身而出。

这位热心的老师叫费帆，任教体育，已经坚持背女生上下楼半个多月了。

女生是学校体训队的一员，叫小羽，半个月前参加区运动会，但在赛前准备时出现意外，右脚骨裂受了伤。

受伤后，班里来帮忙的不少，同学都会替小羽跑腿、扶她走路。

六年级科学课有不少实验要做，学生上实验课就得跑到3楼科学教室。小羽说，自己很喜欢做科学实验，不想落下科学课，所以也坚持要跟大家一块上课。但科学课一周三次，每次上下楼该怎么办，这也让小羽发愁。

小姑娘很懂事，刚开始担心会麻烦别人，愣是自己一步步跳着上了3楼。班主任林老师不放心，她怕小羽的腿会再次受伤，但因为自己和科学老师都背不动，只能到处找人帮忙，于是找到了同楼层办公室的体育老师费帆。

听到学生受伤了，费老师立马应下来，“学生个子挺高的，背着一口气爬三楼，60多级台阶，其实还是有点吃力的。”

刚开始那几天，费老师背着爬楼还有点喘，但等到下课，他还会主动跑上去把学生背下来，“每周三次下来倒也习惯了。”

背得久了，老师和学生都形成了默契。周三下午，科学课正好撞上费老师的体育课，他就趁着课间活动和眼保健操的空档，提前把小羽送到三楼。等实验课上完，科学老师就会打电话提醒，等费老师自己的体育课下课，他再飞速跑上来，把女生背下去。

每次上实验课，费老师都随叫随到，他说会坚持到学生伤好能走。“之前也偶尔会有同学受伤行动不便，我看到了都会去帮忙背一下的，这是老师应该做的。”

本报记者 沈蒙和 通讯员 戴欣怡

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