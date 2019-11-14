原标题：浙商大这位软妹子 实力诠释“文武双全”

叶绮雅

这年头，女生打篮球可能并不稀奇，但如果打篮球的妹子身高才1.65米，文武双全，才貌兼备，打球得了全省冠军，学科竞赛拿了全国一等奖，各种奖项拿到手软，是不是很厉害？

日前，ZUBA浙江省大学生篮球联赛（女子甲组）在杭州举行，浙江工商大学女篮时隔10年，再次夺得浙江省大学生篮球联赛冠军。这支球队中的组织后卫叶绮雅，就是这样一个“十项全能”的美女。

篮球场上

身高1.65米的三分球高手

决赛，浙江工商大学女篮队一次次快攻不断引起现场球迷的欢呼。6号叶雨梦加速运球突破至三分弧顶，一个变向将球以飞快的速度传了出去，篮球在空中划出了一道美丽的弧线，立马，传到了17号队员叶绮雅的手中，站定，屈膝，三分球，进！

“漂亮！”叶绮雅看着球进了，与前锋队员相视一笑。

此刻，观众席上爆发出阵阵掌声和尖叫声：“工商女篮，牛！”

这场决赛，浙江工商大学队以53∶30战胜浙江大学队。

叶绮雅是浙江工商大学管理工程与电子商务学院大三学生。平时，她就和这个年纪大学校园里的女孩们一样，1.65米的身材，无法让人想到她是个篮球健将。拿出照片来看，时髦靓丽，更像是个美妆博主。

其实，姑娘高中时就开始打篮球了，在杭高念书的时候，她就是校篮球队的后卫。如今，已经成为大学篮球赛场上的靓丽身影，收割了许多篮球比赛奖项，还擅长羽毛球、标枪。

叶绮雅说，在学校举办的篮球新生杯上，她与校女篮队长叶雨梦结识，“我们找到教练，跟他谈了自己的想法并展示了我们的水平，大家一拍即合，于是就开始行动起来。”

女篮训练强度大，每次赛季临近，她的生活几乎都是教室、实验室、球馆、寝室四点一线。

“训练开始后，教练会给队员们一遍遍地演示技巧动作，制定攻防时使用的战术。”叶绮雅说，队内的训练时长是一周两次，赛前增加到了一周四次，一次就是大半天，但姑娘们总是会打得更久，常常练到错过饭点。

“最苦的训练是体能训练，其中一个项目叫‘17折’，要在1分半钟以内，在短距离内折返跑17次，每次跑完都走不动路。”这么魔鬼的训练，女篮姑娘们都坚持下来了。

实验室里

她设计的小程序获国家奖

脱去球队后卫的身份，叶绮雅也是一个研发小能手。刚捧回全省篮球冠军奖杯的她，又获得了浙江省“互联网+“创新创业大赛金奖，无疑是文武双全的“别人家孩子”

大一时，她加入了浙商大管工学院的Lighthouse互联网金融实验室，在这里，她做出了最让自己满意的一个项目——锦瑟科技。

“这是一个基于深度学习技术的智能国乐学习平台，用户上传自己弹奏古筝的练习音频，平台就能够对音频进行分析，再反馈给用户进行纠正。”叶绮雅说，这是她带领团队自主研发的小程序，使用者通过小程序就能够提升自己的古筝演奏水平。

平台的核心功能是AI分析，会对音频数据进行分析，如果弹奏出现了摇指节奏紊乱、音准错误等问题，平台就会立即纠错，就仿佛有一位老师手把手教你弹古筝。该项目获得了一项国家级奖项和两项省级一等奖，并且已经在杭州14家大型琴行投入使用。

“赛季的生活节奏很紧绷，学习也很繁忙，有时候压力确实很大，但我觉得合理安排好时间，就都能搞定。”目前，叶绮雅已经获得24项奖项，其中包括全国大学生电子商务“三创赛”一等奖等。此外，她还是学院最年轻的国家奖学金获得者，还有省政府奖学金、三好学生等各类荣誉。

“大学，从学士到硕士，再到博士，什么是‘士’？士就是文武双全，就是既有健康的体魄又有专业的知识。”浙江工商大学校长陈寿灿得知学校女篮队获得浙江省冠军，第一时间前来看望，见到姑娘们时，他十分激动，“你们很好地传承了商大精神，磨砺弘毅刚强体魄，是学校的骄傲，是祖国的未来。”

(本报记者 郑琳 本报通讯员 林晓莹 吴小涵)

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