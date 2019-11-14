教育部拟规定：高校思政课教师编制不得挪作他用

中新网11月14日电 据教育部网站消息，教育部近日就《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确，高等学校应当根据全日制本专科生和研究生在校生总数，严格按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位，在编制内配足。思政课教师编制不得挪作他用。

岗位要求方面，《征求意见稿》明确，思政课教师应当做到信仰坚定、学识渊博、理论功底深厚，努力做到政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。思政课教师应当深化教育教学改革创新，增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，全面提高思政课质量和水平。思政课教师应当用好国家统编教材，吃准吃透教材基本精神，全面把握教材重点、难点，认真做好教材转化工作。思政课教师应当加强教学研究。

配备与选聘方面，《征求意见稿》明确，高等学校应当根据全日制本专科生和研究生在校生总数，严格按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位，在编制内配足。思政课教师编制不得挪作他用。高等学校可以在与思政课教学内容相关的学科遴选优秀教师进行培训后加入思政课教师队伍，专职从事思政课教学。积极推动符合条件的辅导员参与思政课教学，鼓励政治素质过硬的相关学科专家转任思政课教师。

培养与培训方面，《征求意见稿》明确，高等学校应当按照教育主管部门规定的本科院校全日制本科生和研究生在校生总数每生每年不低于40元、专科院校全日制专科生总数每生每年不低于30元的标准安排专项经费，用于保障思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度。

考核与评价方面，《征求意见稿》提到，高等学校应当科学设置思政课教师专业技术职务(职称)岗位，按教师比例核定思政课教师专业技术职务(职称)各类岗位占比，高级岗位比例不低于学校平均水平，不得挪作他用。高等学校可以将承担思政课教学的基本情况以及教学实效作为思政课教师参加高一级专业技术职务(职称)评聘的首要考查条件和必要条件。将为本专科生上思政课作为思政课教师参加高级专业技术职务(职称)评聘的必要条件。将至少一年兼任辅导员、班主任等日常思想政治教育工作经历并考核合格作为青年教师晋升高一级专业技术职务(职称)的必要条件。

此外，思政课教师在思想素质、政治素质、师德师风等方面存在突出问题的，在专业技术职务(职称)评聘中实行“一票否决”。不得将国外期刊论文发表情况和出国访学留学情况作为思政课教师专业技术职务(职称)评聘的硬性指标和排次定序依据。

保障与管理方面，《征求意见稿》指出，高等学校应当切实提高思政课教师待遇，要因地制宜设立思政课教师岗位津贴。高等学校可采取奖教金、奖学金等方式每年遴选一批优秀思政课教师和马克思主义理论学科学生给予奖励。高等学校应当加强对思政课教师的考核，健全退出机制，对政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上不能同党中央保持一致的，或理论素养、教学水平达不到标准的教师，不得继续担任思政课教师或马克思主义理论学科研究生导师。

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