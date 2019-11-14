教育部：不能搞“一味的”“一刀切”减负

人民网北京11月14日电（李依环）近期，全国多地出台的减负措施引发社会广泛关注。在今天举行的教育部新闻通气会上，教育部基础教育司司长吕玉刚强调，减负不是让学生没有学习负担。学生完成国家课程方案和课程标准规定的学习内容，是其应尽的学习义务和应付出的必要努力。

“我们还是要鼓励学生认真学习、勤奋学习、刻苦学习，这是我们的优良传统，同时也要让学生的努力付出是值得的。”吕玉刚指出，合理的负担是学生开发智力、激发潜力、锻炼能力的必要条件，这不应该视为过重学业负担。减负是要减去强化应试、机械刷题、超前超标培训等造成的不必要、不合理的过重负担。

吕玉刚表示，减负是要优化学生的合理负担，不能简单降低课业难度，减少作业量，不能搞“一味的”“一刀切”减负，应按照学生全面发展的要求科学减负，有增有减，优化学生课业负担，使学生负担保持在合理、适度范围内；要坚持因材施教，提供选修课程、弹性作业和帮扶辅导，保障学生达到规定的学业质量标准。

吕玉刚强调，减负要坚持综合施策，多方联动。教育部要求学校要精准分析学情、注重差异化教学和个别化指导，解决好学生“吃不饱”、“消化不了”、需求多样等问题；要减少考试次数，不得公布考试成绩和排名，坚决禁止分班考试，实行均衡分班。

吕玉刚指出，要深化校外培训机构治理，规范培训行为，严禁超标超前培训，强化日常监督管理，完善“黑白名单”制度。在家长层面，要深入推进驾校协同育人，帮助家长树立科学育儿观念，理念帮助孩子设定人生目标。同时，各级政府和教育行政部门不片面以升学率考评学校和教师，更不得给学校下达升学指标；要深化中高考命题改革和招生入学改革，注重考察学生综合素质，不出超标难题怪题。

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