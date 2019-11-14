中国教育明德论坛聚焦中国基础教育改革70年

中国教育明德论坛召开（来源：明德论坛）

11月9日至11日，中国教育明德论坛2019年年会暨第十八届全国基础教育学习论坛（以下简称“论坛”）在京召开，近5千名教育工作者参加了本次论坛。

据介绍，本届论坛由研学教育机构世纪明德承办，共设置了20余场主题报告和平行分论坛。论坛以“中国基础教育改革70年的现状与未来”为主题，聚焦教育政策解读、人工智能在教育领域的应用、研学旅行与实践教育等核心教育议题。

教育部基础教育司原司长王文湛致辞（来源：明德论坛）

会上，来自不同领域的教育工作者分享了他们的教育经验和研究成果，共同探讨了当前基础教育的现状及未来发展趋势。

教育部教育发展研究中心副主任陈如平指出，70年来中国的基础教育取得了举世瞩目的成就，人口识字率从20%提升到了96%，其中小学净入学率从1949年的20%提高到了2018年的99.95%。“未来我们要积极推动基础教育课程改革，其中教育信息化是重点研究和探索的方向。”

“我们要牢固树立一切为了学生，一切为了学生发展的办学理念，坚持立德树人。”教育部基础教育司原司长王文湛在致辞中表达了他对与会校长们的期望。他认为，当前教育工作的重点是要全面提高基础教育育人质量。

北京师范大学文学院党委书记康震发言（来源：明德论坛）

北京师范大学文学院党委书记康震围绕《课本里的成长》作了主旨演讲。他认为，教育工作者要用纯粹的育人之心引导学生乐于求知、从课本中汲取到传承中华民族精神的宝贵养分。

“积极的自我、成就、情绪、意义、关系、投入，是积极教育的6大板块，是培养青少年身心健康、抗逆能力的重要方式。” 中国教育明德论坛主席、清华大学社会科学学院院长彭凯平在发言时表示。

据悉，“中国教育明德论坛”创立至今十余年，吸引了中外数万名地方教育局长、中小学校长、教育专家以及优秀一线教育工作者参会，已成为中国基础教育领域的盛会之一，被行业人士誉为中国教育界的“达沃斯论坛”。（赵异慧）

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