家政学可不是学做家务 这是门关于生活的“智慧”学科

“老师上课会给我们讲古代历史人物，带我们读《红楼梦》，比如王熙凤是如何当好一个管家的。”河北师范大学2019级家政学专业学生刘琦(化名)谈起课堂内容时，津津乐道。这不是在做文学解析，而是带学生去探寻曹雪芹的家政观。这种边读文学名著、边学习家政学原理的课程内容轻松有趣、形象直观。

近日，家政学专业话题又一次成为公众探讨的热点，家政学专业是不是教人如何做保姆？家政学又到底学些什么？公众对于这个“陌生”的学科有着诸多疑问，甚至是误解。但这并不妨碍家政学专业开展得如火如荼。

今年9月，刘琦与其他28名同学一起，成为河北师范大学招收的首批家政学专业本科新生。近年来，我国家政服务需求不断增长。2018年，我国家政服务业经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人。

在河北师范大学学前教育学院副院长冯玉珠看来，庞大的养老、育幼、家政产业，不能没有人才的支撑。职业教育不能只靠职业学院，高校也应承担起培育职业人才的重任。

需具备复合知识背景和国际视野

“别人大学毕业找个好工作，你上个大学出来去干保姆吗？”因为高考报考了河北师范大学新开设的家政学专业，赵嘉彤(化名)被家人的埋怨和不解困扰了一个暑假。

小赵说，此前她没听过这个专业，但开学至今，她发现家政学和日常生活息息相关，小到家居摆设、大到成员之间的关系经营，都蕴藏着很深的智慧。

和小赵一样，说起有趣的课堂，刘琦来了兴致，“有一次老师给我们讲家庭婚姻观，把男生、女生分成两组，大声说出自己理想恋人的样子。我觉得这个环节让我们很好地明白，两性对于爱情的理解有什么异同，从而更好地经营家庭生活。”

在河北师范大学家政学的人才培养方案中，学校把课程分为通识、学科、专业、实践教学和综合素质五个模块。主要课程有管理学原理、社会学概论、社会工作原理与实务、社会科学研究方法、家庭服务业概论、家政学原理、家政思想史、家庭社会学、家庭教育学、家庭经济学、家政管理学、健康管理学、中华优秀家庭文化等。

市面上的家政培训多涉及家居保洁、衣物整理、美食制作、催乳等从业技能。从多所高职院校家政学专业的培养方案来看，多数高职院校将人才定位在实用操作型，培养面向家政服务员、家庭护理员、家庭管家、营养管理员、家庭早教师等一线岗位的人才。

冯玉珠介绍：“买菜、做饭、洗衣服只是家政学研究的一小部分，随着生活条件的不断优化，人们对于家政服务的要求也越来越高。未来的家政学人才应该拥有家庭教育、配餐、护理、保健、理财、家装等知识与技能，具有国际视野和创新创业能力，能够从事家政教育培训、家政机构运营管理、高端家政服务，努力提高全民家庭生活质量。”

“新生”的专业有庞大的现实需求

理想很丰满，现实很骨感。除了河北师范大学，全国目前开设了家政学本科专业的，仅有吉林农业大学、北京师范大学珠海分校、湖南女子学院、天津师范大学等为数不多的高校。

部分同学坦言，家政学专业并非是他们的第一志愿，而是被调剂过来的。赵嘉彤报考志愿时，母亲一直在反对，但在父亲看来，这是一个朝阳产业。即使这样，她最终也并没有将家政学专业作为首选。

不过，“新生”的家政专业，已有庞大的现实需求。

全国老龄办副主任吴玉韶曾表示，到2050年，中国老龄人口将达到峰值4.87亿人，占总人口的34.9%。与此同时，全面二孩政策的实施又与解决老龄化问题密切相关。

国家统计局数据显示，2017年我国出生人口1723万人，是2000年以来历史第二高值；二孩数量进一步上升至883万人，比2016年增加了162万人。人口老龄化和生育政策的调整为我国家政服务业带来了更广阔的市场，也提出了更高的服务要求。

调查显示，家政的行业门槛已相对提高，家政服务业已从粗放型经营走到了精细化、规范化经营阶段。

业内人士分析，家政服务业的发展将催生一批新业态的出现。对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，将来专业家政人才也可以创办家政服务所。就像律师事务所可以提供法律帮助一样，家政服务所同样可以为广大家庭提供相关专业帮助。

师资、教材资源问题亟待解决

主讲《家政学原理》的河北师范大学教育学院的商士杰，本科就读于教育管理专业，硕博士期间攻读社会与文化心理学。因为跨专业，在备课时他颇有压力，“我目前还在摸石头过河，当前市场上可参考的资料有限，多数相关的教材体系不统一，内容大多侧重于家政服务的实践操作。”

为了教好这门课程，商士杰参考了美国、日本、菲律宾等国家的家政学专业设置和家政教育。“美国最早设立了家政学专业，目前已形成了比较完善的初等、中等和高等教育的家政学教育体系。在日本，中小学就已经开设了家政课，大学的家政学体系也较为完整。”商士杰说。

此外，他结合社会学、心理学、人类学和管理学等学科知识，丰富家政学原理教学体系。

我国在20世纪初，参照美国、日本的家政学，在中小学和部分大学也开设了家政学的课程，甚至建立了家政学系。但后来家政学专业暂时停办，在很长一段时间里，都是在社会机构进行家政服务的职业培训。

今年6月，国务院办公厅发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，鼓励每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。

未来两年，各省部分本科高校都会开设家政相关专业。但在冯玉珠看来，开设家政类专业，师资问题亟待解决。“目前国内高校尚没有建立‘家政学’二级学科，没有家政学硕士学位授权点，也没有博士学位授权点。仅有个别高校在社会学硕士点下开设了家政学与婚姻家庭研究方向。”他建议，可以引进、招收或整合现有家政学相关学科，如教育学、心理学、公共管理、社会学、护理学、中医学、经济学、营养学等方面师资与家政学融合。

此外，冯玉珠认为，目前国内缺乏高质量的课程教材资源，可以引进国际先进课程设计和教学管理体系。而如何吸引优秀生源，是确保家政专业“后劲”的关键。

针对这些问题，储朝晖认为，家政学的社会需求平稳，这些问题是专业发展的必经过程，相关院校要保持自己的办学特色，做学术上的领头人，对专业发展要有充分认知和实践。只有做出成效，看到效果，专业才会有新的发展动力。（金凤 刘畅）

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