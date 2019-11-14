英国允许本科三年缩至两年

今年秋季起，英国高校允许高等教育提供者将本科三年学制压缩到两年，实行“加速学位”，但授课内容、教学周数、学位质量等都保持不变。

年初，英国议会完成了“加速学位”国家立法，允许两年制本科“加速学位”学费由每学年9250英镑的上限，提高至1.1万英镑。但两年制本科“减时间不减质量”，课程安排会更加密集。传统的三年制标准学位需就读三年——每年有30周的教学时间（总计90周教学），而两年制“加速学位”将三年的课程浓缩为两年——每年有45周的教学时间（总计仍为90周教学时间）。

英国教育部表示，实行“加速学位”在于让那些想要在高等教育中学习的人有上大学的最大选择性和灵活性，同时积极消除一些贫困学生、成人学生上大学的障碍，尤其是将这一改革作为一种扭转成年学生攻读学位人数下降趋势的方式。

“加速学位”政策的实行，对于学生来说是件好事。在英国大学读书的费用不菲。由于校内宿舍床位有限，很多学生需要在校外租房。再加上各种日常生活费，学生在英国上三年大学本科确实需要一大笔钱。不少本土学生借贷上大学，他们毕业时往往会背负几万英镑贷款。从这点来说，“两年制本科学位”确实能减轻学生上大学的学费、住宿费和生活费压力。与“三年制本科学位”相比，两年制“加速学位”能节省20%的学费。而减少一年的住宿费和生活费，与节省的学费加起来，最少能省下1万英镑。这个数字对大多数普通家庭来说是笔不小的费用。

据了解，英国优质高等教育资源丰富，许多高校在世界大学排名的百强名单之上——英国是仅次于美国的入围百强高校最多的国家。加之本科学制短、总体性价比高、学历全球认可，所以英国是世界各国学生青睐的留学国家。如果选择英国两年制本科“加速学位”课程且胜任，那么两年就能拿到学士学位。若接着攻读英国一年制硕士学位且胜任，那么21岁就能获得英国学士和硕士学位。所以“加速学位”对国际学生确实有吸引力。不过，它并非人人适合，所以需谨慎选择。

目前，英国已有一些高校开设了两年制本科学位课程，如伯明翰城市大学、北安普顿大学、考文垂大学等。这些学校的入学时间比较灵活，英国大学每年9月开学，实行“加速学位”的学校至少有1月和9月开学两个选项，有的学校还会有多个入学时间点、集中授课的学期或模块。（胡乐乐）

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