“大奖赛”泛滥：孩子拿奖拿到手软 有人数钱数到手软

在高度重视孩子素质培养的当下，让孩子学习一两门艺术，成为许多家庭的选择。但《半月谈》记者近日调查发现，一些机构抓住家长心理，组织了名目繁多的艺术类赛事，凡参赛都能获奖，不少孩子拿奖拿到手软。看似光鲜的表象背后，一些家长其实有难言之隐，有的甚至大呼上当。

随着各类校外艺术培训的风生水起，相应而生的各类大奖赛颇有泛滥之势。这些赛事中，当然不乏正规、含金量高的比赛，但不少比赛虽然挂着“国际”“全国”“中华”等高大上的头衔，实际上不过是一些培训机构私自操办的“野鸡赛事”，没有官方公信力的加持，在业界的认可度很低。

这类赛事的特征往往是“凡学皆比赛，凡赛必获奖”，而且参赛门槛极低。正如报道中提到的一个全国性书法大赛，获得金奖的共有42人，银奖和铜奖更多；而在吉林的一项舞蹈比赛中，孩子和家长从入场到退场一共10分钟，孩子在台上表演，台下只有家长，没看到一个评委，赛后，工作人员叫家长去搬箱子，里面装的全是晶莹剔透的奖杯，每人一个，随便拿。

与其说这是比赛，不如说是家长与赛事主办方完成了一场“合谋”。家长替孩子拿到了求学成长路上的所谓“敲门砖”“垫脚石”，而主办方则通过收取参赛费、培训费，指定餐饮住宿等方式赚得盆满钵满。

看似双赢，却依然无法逃脱“买的没有卖的精”的套路。主办方利用家长担心输在起跑线上的焦虑和相互之间的攀比，将这类比赛吹得天花乱坠，仿佛比完赛拿到奖孩子就能“走上人生巅峰”。实际上，在“凡学皆比赛，凡赛必获奖”的情形下，说“一纸奖状”等于“一张废纸”也不为过。值得注意的是，今年7月出台的《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据。

孩子拿奖拿到手软，对孩子和家长都没有太多实质益处，反而因此耗费了不少时间精力以及经济方面的成本，而赛事主办方数钱数到手软却是千真万确。因此，家长们还是要擦亮眼睛，参赛不可贪多求全，即便想以赛促学也要选择正规机构主办的、具有一定含金量的赛事，否则就纯粹成了“野鸡赛事”主办方的摇钱树。

当然，除了家长要理性带孩子参赛外，监管部门也不能对良莠不齐的各类赛事听之任之。对种种有名无实、收钱发奖的赛事，该取缔的取缔，该整顿的整顿——只有净化了行业风气，赛事方能回归本真，达到检验水平和锻炼能力的效果。（作者：夏熊飞）

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