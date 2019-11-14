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上好打工这门课（延伸阅读）

许黛如

2019年11月14日05:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　我到日本留学后发现，“打工”是出现频率非常高的词。在留学生之间，经常会听到这样的对话：“你明天打工吗？”“后天要打工，不能参加社团活动。”

　　作为一个留学生，最初我很怕去打工，担心被欺负，也担心自己不能胜任。后来当我迈出打工第一步时，发现并没有那么难。由于研究生的课程并不多，所以我做了两份兼职工作，一份是在中文学校教中文，一份是做翻译工作。虽然有时候觉得边上课边打工很辛苦，但更多的是感觉充实和充满成就感。

　　我原本是畏惧与人沟通的性格，但因为当中文老师，在教学过程中，我和学生一起聊中日文化，分享见解，这个过程新鲜而有趣。班上有名与我年龄相仿的女学生，在公司上班，一直希望去北京留学，即便工作很辛苦，但她每周依旧抽出一天学中文；还有位老爷爷，非常喜欢中国文化，对中国功夫电影和歌曲都很感兴趣……和不同背景的学生交流的过程让我很是开心。

　　翻译工作也让我感受到被肯定的欣喜。其实中国留学生找工作极具优势，我的上司就曾说：“中国学生太优秀了，既会中文，又会日语和英语。”当时我感觉到无比自豪。

　　做翻译工作让我有机会与不同国家的人相识，虽然只是简单交流，但常有意外惊喜。让我印象深刻的一次是，一位新加坡客户对我的工作肯定有加，分别时还赠送我小礼物。

　　留学生活并不丰富多彩，多数时候是处于无人沟通的孤单寂寞状态。对我来说，打工是排解空虚、适应异国生活的一条有效途径。通过打工，我增长了见闻，提升了独立生活的能力，也让我注意到许多自己从未留意过的风景。

　　（寄自日本）

(责编：杨光宇、熊旭)
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