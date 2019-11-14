徐文（左二）和同学们一起看球赛

艾伦（左）和弟弟合影。

教育部数据显示，2018年度中国出国留学人员总数为66.21万人。其中，自费留学59.63万人。业内人士预测，将有越来越多的学子选择自费出国留学。对踏出国门的中国学子来说，自费留学意味着自付学费和生活费。为了缓解经济压力，不少留学生选择打工。

虽然大多数国家都对外国留学生打工给予了许可，但为了保证留学生在打工的同时不影响学业，各国也对国际学生的打工时间、打工资格等做了严格的规定。下面是几位在各自留学目的国有打工经验的留学生，听他们讲述自己的打工故事。

更快融入当地环境

今年是艾伦（化名）在加拿大滑铁卢大学就读的第三个年头，在这3年时间里，他换了好几份工作。艾伦曾经在一个学校附近的餐馆兼职做过两年服务员，在他的印象中，有位老爷爷每天晚上都到他所在的餐厅吃饭，风雨无阻。渐渐地，老爷爷和餐馆的工作人员熟了起来。有一次，艾伦和老爷爷聊天，得知老爷爷的妻子已经去世，虽然有4个儿女，但都不在身边，所以他每天晚上都会到餐厅吃饭，与人聊聊天。

“有一段时间我状态不是很好，对未来很是迷茫。细心的老爷爷发现了我的不对劲，便问我是不是打游戏了，还像家里人一样关心我，给我讲了很多道理，让我很是感动。”回忆起与老爷爷交往的经历，艾伦至今感触良多。“在海外打工对于我来说并非只是赚钱的手段，更重要的是可以借此认识更多朋友，也可以更快地融入当地环境。”

培养独立生活能力

杨熙子于去年9月赴日本创价大学交换学习。为了更好地融入当地社会，也为了锻炼自己独立生活的能力，她选择打工赚取生活费。从离家独自赴日留学，到完全融入当地生活，实现经济独立，杨熙子只花了不到1年的时间。

“打工期间，有的客人知道我是中国人后，会夸我日语好，我会很开心。有时候，我会给一些不会讲日语的中国人提供帮助，也感到很满足。”尽管打工期间也会遇到不开心的事，但对于杨熙子来说，打工依旧是一件幸福的事。“通过打工，实现了自我价值，也变得更独立了。此外，我的日语练得更好了，在学校的学习也更顺利，还可以减少家里的经济负担。”

为未来职业打下基础

今年9月刚入读霍夫斯特拉大学的柏盛，在美国已经6年，有过不少兼职和实习经历。刚到美国时，他在唐人街的越南餐厅做过服务员。在美国就餐，客人会付小费。但苛刻的老板扣下了柏盛收到的小费，这也让他初尝踏入社会的艰辛。

之后，他在美的集团美国分公司实习，在那里，解锁了一系列在大公司上班所需要的技能。柏盛告诉笔者，之所以选择打工，除了为赚取生活费，更多是为了扩大自己的社交圈子、学习更多技能，为未来职业生涯打下基础。“每一份工作都对我影响很大，我也从中学到了很多。通过这些不同的工作经验，我对自己的未来规划愈发清晰。” 柏盛说。

让交流变得更顺畅

在澳大利亚昆士兰大学读书的徐文，为了体验当地生活同时赚取生活费，到当地一家全球连锁的快餐店当服务员。刚开始工作时，徐文特别不适应，那时正值夏季，天气炎热，突然进入新的语言环境，也让他感觉不适。“一开始特别无助，因为不熟悉新的语言环境，为客人点单时只能比划手势。但很短的时间内，我熟悉了当地的口音，能正常地与顾客交流了。”徐文坦言，这份看似简单的工作让他受益良多。“尽管一开始，我打工的目的是为了赚钱，但后来我意外发现，因为打工，我的英语变得更好了，和当地人的交流也更顺畅了，这对我的学习生活有很大帮助。”徐文说。

(责编：杨光宇、熊旭)