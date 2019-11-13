“双师”平台怎样实现精准辅导

谷山

今年10月起，“北京市中学教师开放型在线辅导计划”新增大兴、门头沟两区，仅门头沟区就有15所学校参与该项目。据统计，该项目自2016年11月底启动至今年7月，全市共有4804名教师开设了覆盖九大学科的“空中课堂”，让3万多名郊区学生享受到在校教师和免费在线教师的“双师”服务。

免费的在线“一对一”辅导

11月3日晚，平谷区刘家河中学初三（3）班学生任爽再次登录“智慧学伴”平台，在线请教关于“经纬度和五带划分”的问题。一位来自海淀的地理老师从做题技巧、知识运用和排除易错项等方面，对任爽进行了悉心指导。

任爽说，自从有了“双师”服务，她再也没有上过课外班，在家上网就能向城里的名师学习，省时省力又省钱。现在，她几乎每天晚上八九点钟都会在线上课，一个学期下来能上50到60次课。“通过‘双师’服务平台进行学习，已经成了我学习生活中的‘必修课’。”任爽说，“在线学习不仅能提高学习成绩，还增强了我的学习自信。”

刘家河中学校长张学立介绍，学校通过学生成绩对比发现，自去年使用“智慧学伴”平台以来，有效利用服务平台的孩子，成绩都有一定程度的提升。张学立肯定了平台对学生成绩提升的积极意义，他说：“‘双师’服务平台既解决学生个性化学习需求，又为家庭减轻了课外辅导班学习费用的负担。”

“北京市中学教师开放型在线辅导计划”启动于2016年11月底，旨在为初中学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育服务供给，又被称为“双师”服务。“双师”是指每个学生每个学科不仅有在校的教师，还能在网络上找到相应的在线教师。在线教师为学生提供一对一的在线辅导。通过网络教学平台，学生可以根据数据分析报告，了解自己的学习问题与学科优势，按需获取个性化、适应性的资源和服务。截至今年7月12日，该项目第二阶段试点结束，全市共有4804名教师面向通州、房山、延庆、怀柔、密云、平谷六个郊区35645名学生进行了线上辅导。其中，3681名教师面向34594名学生进行了一对一在线辅导，累计辅导477795人次，累计辅导时长达103240.75小时。320名教师面向3955名学生开设了13520节互动课堂，累计开课时长为12426.37小时。

校外培训的一剂“退烧药”

“双师”服务项目启动之初，其在线辅导教师是面向全市中学和教师研修机构的区级以上骨干教师招募的，同时鼓励其他教师积极参与。三年来，各区教师积极响应。截至今年7月12日，共有来自16个区（含燕山）的10715名教师提交了在线辅导资质申请，其中区级及以上骨干教师7567人。

怀柔五中的教学质量在怀柔区名列前茅。该校校长周志峰介绍，他们有10余名教师参与了“双师”服务项目，平台上显示仅11月3日一天就有9位老师参与在线辅导。截至目前，学校教师共向平台上传了56节“双师微课”。

怀柔五中初三年级物理老师胡雪松是11月3日参加在线辅导的教师之一。当天，她为学生辅导的内容是电学相关知识。胡老师认为，参与在线辅导有利于提升自己的专业水平，也锻炼了自己的情绪管理能力。她说：“线上学生性格多样化，听课水平各不相同，对理解接受能力差的同学，需要老师保持温和宽容的态度。”

在周志峰看来，参与在线辅导工作让学校教师多了一处用武之地，也进一步扩大了教师个人和学校的影响力。他认为在线辅导还是校外培训的一剂“退烧药”，减轻了家长的经济负担，家长的支持度较高，是教育公平的一个有益尝试。

从平台使用效果来看，截至7月12日，平台上已有2293名教师回答了9912名学生的提问。学生对教师线上辅导评价较高，平均评分为11.89分（满分12分）。有1463名教师上传了覆盖九大学科的5955个微课资源，其中有135节还被认证为优质微课。

平台不断优化和改进

自2016年底以来，“双师”服务平台不断优化和改进。今年，平台的开放型辅导模块在原有“一对一实时在线辅导”“问答中心”“双师模块”的基础上，又增加了“一对多互动课”和“AI智能学”两个服务板块。

据介绍，“一对多互动课”可根据试点区、校的具体需求，采取面向多个学生定向开课，这种群体授课模式，不仅有针对性地补足了学生的知识短板，而且更有利于教育资源的充分利用。

“AI智能学”能够利用图片识别、语音识别和知识图谱等技术，结合平台大量历史学习数据和学习资源，为学生提供学习资源个性化推荐、问题自适应解答等多种智能学习方式。

据了解，“双师”服务平台在惠及首都师生的同时，还承担了教育帮扶的重要任务。“双师”服务项目试点期间，北京市通过该平台为新疆和田地区50位教师匹配了北京骨干教师，两地教师一对一互动交流，互相协同备课。同时，北京的优秀教师还在线为和田教师开设了专题互动课，通过群体说课方式实现双方教学相长，真正实现了跨区域教育智慧协同创新。

【使用者说】

师生都有了“智能小帮手”

开放辅导是提升老师教研能力的智能小帮手。在两年多的开放辅导中，通州区玉桥中学教师高春杰深切地感受到了在线开放辅导对个人成长的倒逼作用。

在线辅导过程中，学生区域的未知、学习能力的未知、学习层次的未知，这些都对在线教师提出了挑战。“面对新型挑战，要想高效解决学生个性化难题，老师不得不转变教学观念、及时扩展知识储备、提升教研能力。教学相长是平台上每一位老师最直接、最重要的获得感。”高春杰说。

张永琦是高春杰老师所在学校的一名学生。起初，他在学习中一遇到无法解决的难题，就留到第二天找学校老师解答。像很多孩子一样，学习本上的难题轮番性滚动、持久性堆砌，是张永琦在学习上不得不承受的压力。

2016年11月开放辅导的到来，让张永琦的这种情况得到改变，开放辅导提供的实时语音、图片、文本等多种形式解答，只要学生在线就可以及时得到问题的解决。

难题无需等，学习不被动，现在张永琦早已将开放辅导融入到日常生活，每周平均使用近十次。今日事今日毕，不留难题绕心间，“双师”服务于无形中减轻了张永琦的学习压力。

【专家观点】

大数据发挥精准辅导作用

北京师范大学博士、北京市未来教育高精尖中心融合实验室主任陈玲认为，在数字时代，借助网络平台在汇聚知识和发布知识方面的快捷性，在线学习已经成为一种效率较高的学习方式。开放型在线辅导平台既增加了郊区学生获取优秀师资服务的途径，也增加了学生进行个性化学习的途径，提升了学生在线上学习平台进行自主学习的能力。尤其是平台内设的学习分析模型和教师教学数据分析模型，能够精确分析每位学生个性化的学习需求，同时对每位教师教学数据和教学特长进行标记，从而实现面向学生学习需求的教师资源和其他学习资源的精准推荐，能有效帮助学生解决个性化的学习问题，实现精准扬长学习。

陈玲认为，在线辅导也为教师在线教学能力的发展提供了实践机会。教师可以通过平台了解到学生的疑难问题集中点，并利用开放型在线辅导数据展开有针对性的教学。在线辅导也增加了教师获得专业帮助的渠道，有利于缓解线下教师的教学压力。

(责编：实习生(刘筝)、何淼)