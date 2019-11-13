人民网>>教育>>滚动新闻

个性化教育在大数据时代何以成真

2019年11月13日09:25  来源：中国教育报
 
原标题：个性化教育在大数据时代何以成真

日前，在“共创未来的学校领导者”为主题的第14届国际校长联盟大会上，阿里巴巴合伙人、马云公益基金会创办人马云与1500名来自世界各地的中小学校长分享对未来教育的看法。他认为，未来的教育必将不同于工业时代的标准化、规模化教育，会更加强调个性化、特色化。个性化教育的探索与实践，是当前与未来教育发展所要深入思考的命题，是每一位校长、教师在观念和行动上都应予以重视的问题。

走出工业时代的标准化

个性化教育，是相对于工业时代的标准化教育而言的。在工业时代，为了适应机器大生产要求，知识的大规模传授成为首要追求。从学校组织结构的建立到班级授课制的完善，人被视为流水线上的标准化零件。在大规模、大班额的组织架构背后，彰显的是教育的“效率崇拜”与“知识崇拜”。而且，这种标准化的教育范式逐渐被“社会建构”为学校教育的最佳方式和唯一方式。

然而，信息技术革命已将人类带入大数据时代，个性化教育不再是天方夜谭。在数据建构中，对学生发展数据的收集整理、融合分析，使得对学生潜能与成长的发现变得易如反掌。哈佛大学教育学教授霍华德·加德纳所提出的“多元智能”理论，则成为了真实的行动。通过线上线下、现实虚拟多重教育时空重建，学生的个性化学习也逐渐成为可能。

建立在大数据基础上的人工智能，将会使以往机械化、重复性、低效度的人类劳动被替代，而被“解放”出来的人，只有回归到作为“人”的根本属性上，才能深度学习奠定自身可持续发展的知识与能力。这一任务只有个性化教育才能完成，或者说，这才是“教育”的真正使命，培养独一无二、充满创造性的“人”。

生成一种新的教育文化

个性化教育是时代发展趋势，在互联网、人工智能等技术变革冲击下，有关个性差异的传统教育思想被继承和超越，一种新的教育文化应运而生。当前对于这一新文化的认识，仍有一些误区需要厘清。

首先，个性化教育关注差异，但更强调“关系”之中的差异。学生的个性成长一定是在与自我、他人和世界的交互关系中逐步发生的。在真正的个性化教育中，学校必须教会学生学会尊重，融合世界视野与民族灵魂，学会包容每一个民族、每一种文化，树立“人类命运共同体”的意识。

其次，个性化教育关注个性差异，但并不否认共性存在。个性化教育既要满足学生的潜能发挥、成长需要，同时也要在教育的基本规律、人的成长规律等方面保持着相对不变的本质。在人工智能时代，教育要始终关注学生的精神发育与生命成长。

再其次，个性化教育关注面向个性的技术支持，但更强调走向差异、多元的思维革命。简单地将个性化教育视为一对一的个别化教育模式，或者强调个性化教学的因材施教实践，抑或是凸显学校办学水平、个性的品牌特色构建方略，这些仅仅是尊重个性和差异的外在表征，更重要的是一种对差异多元在目的意义上的价值认同。

最后，个性化教育关注“现实的”差异，同时也重视“隐藏的”差异，或者说关注差异背后的公平问题，即通过技术杠杆，撬动教育公平与社会正义，从学生成长起点的差异的不公平，走向过程、结果的差异性公平，对亟须关怀的学生给予强有力的教育资源支撑。

推动学校管理者“自我革命”

在个性化教育趋势下，校长作为学校管理者，推进实施个性化教育责无旁贷，需要在知识基础、领导方式与文化使命上走向“自我革命”。

个性化教育需要校长持续更新知识基础。校长应加强理解不同民族、习俗、家庭文化等多维度下的学校共同体成员，提升包纳每一个独特个体的能力。同时，校长要践行终身学习的观念，将理解差异、尊重个性、推进多元等纳入自身发展的知识基础，优化校长专业发展的知识结构。

个性化教育有赖于校长转变领导方式。校长在推进学校日常管理实务时，需要从“学会管理”转变为“学会欣赏”，在领导观念上要深信每一名学生具有与众不同的优势潜能，信任每一位教师拥有正向积极的生长动能。在领导路径上，需要从“学会做事”提升到“学会共事”，通过欣赏探究、持续对话，提升教师、学生等多元主体的合作共创能力。

个性化教育植根于校长文化使命的担当。作为一种新教育文化，个性化教育的要义在于营造包容性的精神文化，基于个性差异的学校制度设计，容纳多元群体的利益诉求，满足差异性的个性化期待，从根本上而言，就是要落实和彰显《中国教育现代化2035》所提出的“更加注重面向人人”“更加注重因材施教”的基本理念。校长是包容性文化的塑造者，如何设计多元课程，推进师生多元发展，以及在校园文化建设上走向多元、协同、共享，将是对校长领导力的新挑战。

（作者佘林茂系南京晓庄学院教师教育学院教师，作者张新平系南京师范大学教育领导与管理研究所所长、教授，本文为江苏省教育科学“十三五”规划2018年度课题重点项目“包容性发展视域下学校品牌建设研究”【C-b/2018/01/20】成果）

(责编：实习生(张楠)、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved