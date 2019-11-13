海归求职 风物长宜放眼量（海归微观）

近期，教育部会同北京市以深化和拓展中华人民共和国成立70周年庆祝活动成果为契机，部署动员参加国庆活动的首都高校师生代表奔赴全国各地各高校开展宣讲活动。连日来，来自52所高校的近400名师生组成30个宣讲团在100余所高校的10万多名大学生中展开宣讲。

10月30日，宣讲团首站走进广东省，在深圳大学、华南理工大学进行了宣讲报告。按照一个宣讲团对接一个省份和地区的工作安排，各宣讲团在每个省（区、市）分成2-3个小组，集中开展1次宣讲报告，深入当地高校组织2-3场交流研讨，全面覆盖当地各级各类学校师生代表。

各宣讲团全方位总结参加庆祝活动成果，从回应师生的思想困惑入手，认真凝练庆祝活动中高校师生集中展示的爱国主义精神，梳理宣传动员、训练组织、志愿服务等方面的好经验、好做法，深入挖掘爱党爱国的故事、勤学苦练的故事、积极向上的故事以及有效思政、精准思政的故事。北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院本科生、预备役部队方队队员马乐用大量篇幅讲述了自己从不被看好的一员到最后作为阅兵代表于第一排面接受检阅的成长蜕变过程。北京工业大学艺术设计学院教师、群众游行彩车项目设计者枣林细致讲述了在设计“扬帆远航”彩车时一次次攻克技术难题的过程，向广大师生传递信仰和使命的力量。清华大学计算机专业博士研究生、国庆群众游行“伟大复兴”方阵成员韩旭分享了自己以及实验室全体师生训练和学业科研“双肩挑”、圆满完成庆祝活动任务的同时完成6篇学术论文研究工作的励志故事，彰显青春担当。

此次宣讲活动，注重从讲述庆祝活动背后的点滴故事中把内化与外化、精神与行为统一起来，引导广大师生将爱国情怀转化为学习强国、教育报国的实际行动。四川大学外国语学院辅导员夏欣欣听完宣讲后表示，“作为新时代的一线思政工作者，我要向宣讲团学习，把对祖国的感情转化为做好本职工作的自我追求，倾力培育新时代中国特色社会主义事业的建设者和接班人！”华南理工大学马克思主义学院研究生冷金岩听了宣讲报告感慨到，“我从这些宣讲团成员身上理解了什么是责任，今后将努力做好每一件小事，让爱国体现在每天一点一滴的奋斗中。”北京理工大学数字表演与仿真技术专业教师、国庆仿真团队成员黄天羽讲到“建设数字表演专业，就是为了这一刻报效党和国家，我们必须得拿出真本事，打赢这场硬仗！”时，全场响起热烈掌声，四川大学文学院本科生伍青激动表示，“我也要在大学学好本领，毕业后像黄老师那样被祖国需要，为人民奉献。”

各地各高校通过深入开展宣讲报告会、组织交流研讨会、参与党团日活动等方式进行全方位、多层次的交流分享，扩大教育辐射面和受益面。浙江大学迅速把宣讲团分享的点滴故事提炼转化为思政课教学内容，在课堂上进一步研讨互动，深化认识，增强爱国主义教育实效性。华中师范大学在举行集中宣讲报告会时，同步组织“三会一课”和主题党日活动，在全校党支部开展齐唱一首红歌、重温一篇讲话、学习一章摘编、观看一集短片、分享一段感想“五个一”主题党日，深化宣讲成效。截至目前，宣讲活动微博话题阅读量超过1亿，累计直播1000余场次，直播观看量达到1千万余次。

据了解，首都教育系统将进一步加强总结提炼和转化运用，将典型人物、先进事迹、精彩故事汇编成册，纳入高校思想政治课堂、辅导员日常教育、大学生主题党团日活动，作为鲜活的工作素材和教学案例。此外，还将组织开展好“奋斗的我，最美的国”新时代先进人物进校园活动，继续做好行业骨干担任大学生校外辅导员工作，让更多先锋模范人物引领学生成长。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)