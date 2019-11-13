2019中国职业教育国际化发展高端论坛：探讨高素质国际化技术技能人才培养

近日，2019中国职业教育国际化发展高端论坛在安徽合肥举行。本次论坛围绕中国职业教育改革发展和深化产教融合建设中的重大理论和社会问题展开交流研讨，必定会取得丰厚的成果，为合肥市的职业教育带来有力借鉴。

中国教育国际交流协会副秘书长、世界职业院校与应用技术大学联盟副主席沈雪松

中国教育国际交流协会副秘书长、世界职业院校与应用技术大学联盟副主席沈雪松在致辞中表示，职业教育作为与经济联系最为紧密的教育类型，在推进社会发展进程中坚守着重要使命与责任，希望各方同仁发挥优势，搭建平台，分享成果，交流互鉴，为职业教育领域的务实合作，为促进全球共同发展与繁荣，为构建人类命运共同体做出更大更新的贡献。

论坛以“面向未来的人才培养与标准建设”为主题，与会代表分享经验、交流探讨、达成共识。三个平行分论坛分别以“职业院校国际化发展路径与实践”、“产教融合下的国际化人才培养模式创新”、“基于行业标准的职业外语教育改革”为主题，对职业院校的国际化发展、职业教育的产教融合模式，以及职业外语教育的标准建设、教师、教材与教法进行深入探讨。

论坛上，来自不同国家、不同地区的院校互学互鉴、交流提升，共商全球化背景下职业教育的国际发展方略，共谋高素质国际化技术技能人才培养举措。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)